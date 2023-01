Alimentatore USB-C da 140W di Apple a meno di 73 euro su Amazon

L’alimentatore USB-C di Apple è una soluzione versatile e potente che può essere utilizzata per alimentare una vasta gamma di dispositivi. Con una potenza massima di 140W, è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi USB-C, ma in particolare è consigliato per i prodotti Apple. Acquistalo ora su Amazon a soli 72,90€ invece di 105,00€.

E’ dotato di una porta USB-C Power Delivery che consente di ricaricare velocemente i dispositivi, ma se usato correttamente, è capace di caricare in modo ottimale la batteria di un MacBook Pro 16” usando il cavo da USB‑C a MagSafe 3 o un cavo di ricarica USB‑C. Grazie a questo potrai sfruttare la ricarica rapida e portare l’autonomia del tuo MacBook da 0 a 50% in 30 minuti, secondo le stime rilasciate da Apple. È realizzato con materiali di alta qualità e offre una connessione affidabile.

Se stai cercando un alimentatore potente, ma hai un budget limitato, allora ci sono alcune cose da considerare. Prima di tutto, assicurati di acquistare un alimentatore certificato da Apple. Questo significherà che sarà sicuro da usare e che sarà compatibile con i tuoi dispositivi. Inoltre, assicurati di acquistarne uno con una potenza adeguata. Un alimentatore da 140W è sufficiente per alimentare un MacBook Pro da 16 pollici o un iPad Pro da 12,9 pollici. Se hai un dispositivo più potente, potresti aver bisogno di qualche Watt in più. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e ricordati che se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.