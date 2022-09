Alimentatore USB-C 65W per MacBook: prezzo SUPER

Perdere o danneggiare l’alimentatore di un MacBook è davvero un duro colpo… per le proprie tasche. Anche perché per sostituirlo con uno originale Apple, bisogna sborsare almeno 65€, una cifra che nessuno vorrebbe dar via per un accessorio di questo tipo (utile sì, ma…). Ma niente paura, perché grazie a questo eccezionale alimentatore USB-C da 65W risolvete il problema spendendo 3-4 volte meno: l’alimentatore USB-C da 65W di Nenasew costa 22€ e spicci incluse spedizioni.

Esteticamente è davvero molto a quello originale di Apple: è completamente bianco e di forma squadrata. In più include un cavo USB-C removibile che è possibile utilizzare in molti altri contesti. E questo fa la differenza rispetto ai prodotti più economici che spesso hanno il cavo integrato. Perché se si rovina il cavo, non dovete buttare via tutto.

Il caricabatterie è compatibile con tantissimi modelli di MacBook: MacBook Pro dal 2016 a quello del 2022 con M2 e i MacBook Air dal 2018 al 2020. In pratica, sono esclusi solo i Pro con porta MagSafe.

Il prodotto è di elevata qualità e include una garanzia totale di restituzione entro 30 giorni e un servizio di sostituzione entro 12 mesi. Ovviamente, e come l’omologo di Cupertino, questo prodotto è certificato CE/FCC e dispone di protezione da cortocircuito, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento.