Perdere o danneggiare l’alimentatore di un MacBook è davvero un duro colpo… per le proprie tasche. Sostituirlo con uno originale Apple significa dover spendere almeno 65 euro, una cifra che nessuno vorrebbe dar via per un accessorio di questo tipo (utile sì, ma…). Come spesso vi diciamo, esistono delle valide alternative da prendere in considerazione, anche meno care. Ed è questo il caso.

Oggi puoi acquistare su Amazon l’alimentatore USB-C da 65W di Lavolta a soli 14,89 euro. Come? Grazie al Coupon valido per uno sconto del 50% (spunta la casella prima di aggiungere il prodotto al carrello). Si tratta di un prezzo davvero incredibile.

Esteticamente c’è poco da dire, è abbastanza simile a quello originale di Apple: è completamente bianco e di forma squadrata. Il cavo USB-C è incluso, o meglio, è già collegato all’alimentatore e non rimovibile. A qualcuno questo aspetto potrebbe far storcere il naso, ma a 14,89 euro non si può muovere nessuna critica.

Il caricabatterie è compatibile con un bel po’ di MacBook: i Pro dal 2016 a quello del 2022 con M2 (sono esclusi i due Pro del 2021 con porta MagSafe) e gli Air dal 2018 al 2020. Non stiamo qui a scrivere tutti i modelli con relative sigle, per ovvi motivi.

📢 Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 50% devi spuntare la casella Coupon prima di aggiungere l’alimentatore USB-C da 65W per MacBok al carrello.