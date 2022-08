Alimentatore USB‑C da 20W originale Apple a meno di 17 euro su Amazon

Fornisci una ricarica rapida ai tuoi dispositivi Apple con l’adattatore di alimentazione USB di tipo C da 20 W originale. Questo caricabatterie si collega a una presa a muro e può caricare qualsiasi dispositivo USB di tipo C. Si prega di notare che è necessario un cavo compatibile e non incluso con questo adattatore. Acquistalo su Amazon a soli 16,99€ invece di 25,00€.

L’adattatore può fornire fino a 20 W di potenza, rendendolo la scelta ideale per smartphone e tablet, come iPad Pro o iPad Air. Se utilizzato con iPhone 8 e versioni successive, questo adattatore ti consentirà di sfruttare la sua funzione di ricarica rapida. iPhone 8, iPhone 8 Plus e modelli di iPhone successivi supportano gli standard di ricarica rapida USB Power Delivery (PD). Tuttavia, la loro potenza di ricarica rapida varia.

L’adattatore standard da 5 W impiega 3,5 ore o più per caricare completamente un iPhone 11. Supponendo che l’iPhone 12 abbia una dimensione della batteria simile a quella dell’iPhone 11 e adotti la stessa tecnologia di ricarica rapida, il caricabatterie rapido da 20 W sarà in grado di caricare fino al 50% in 30 minuti e fino al 100% in 2 ore e 8 minuti circa . Vuoi caricare più velocemente? Puoi prendere un caricabatterie da 30 W o superiore, anche se la differenza è appena percettibile.

Supponiamo che tu debba partire tra dieci minuti e che il tuo iPhone 11 ha solo una carica del 10%, quanto puoi caricare prima di dover andare? L’utilizzo di un caricabatterie da 20 W fornisce un ulteriore 20% di energia alla batteria (17% con un caricabatterie da 18 W). Tuttavia, il 30% non rassicura la maggior parte delle persone, quindi prendere un powerbank è l’unica opzione. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.