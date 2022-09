Alimentatore MagSafe originale Apple, scontato a 39€

Non capita quasi mai di vedere i prodotti Apple originali scontati, e la ragione è semplice: vanno a ruba anche senza offerte. Ma oggi è il nostro giorno fortunato: il caricatore MagSafe ufficiale di Apple per iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 costa solo soli 39,00€ su Amazon.

Questo caricatore magnetico si aggancia al retro delle ultime generazioni di iPhone in modo semplice e sicuro, erogando fino a 15 W di potenza di ricarica con un caricabatterie standard (minimo 20W, alimentatore esterno non incluso). E incredibilmente, è scontato Acquistalo dell’11% e dunque te lo porti via a un prezzo inferiore ai 40€.

Funzionalità & Caratteristiche

Questo caricabatterie è compatibile anche con le custodie MagSafe Apple e i caricabatterie certificati Qi. E’ capace inoltre di caricare in modalità wireless un iPhone 8, una custodia AirPod o altri dispositivi compatibili.

Questo caricabatterie è compatibile con i seguenti dispositivi:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max

iPhone SE (2a generazione)

iPhone X, XR, XS e XS Max

iPhone 8 e 8 Plus

E anche con gli AirPods, ecco i modelli:

AirPods Pro di 1ª e 2ª generazione

AirPods (3a generazione)

AirPods con custodia di ricarica wireless (2a generazione)

Custodia di ricarica wireless per AirPods

Il caricatore MagSafe ha la forma di un dischetto dal diametro di poco più di 5 centimetri a fronte di uno spessore di appena 5 millimetri. Include un cavo poco ingombrante da 1 metro con una porta USB-C all’estremità che va collegata a un adattatore da parete compatibile in grado di gestire almeno 20W o più di output.

E’ molto piccolo e facile da trasportare in borsa e non stona sul comodino in camera da letto. Inoltre, il fatto che tu possa continuare a utilizzare il telefono in mano mentre è in carica è un vantaggio unico che non troverai con altri caricabatterie wireless non magnetici. Approfitta ora dello sconto del 13% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.