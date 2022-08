Alimentatore MagSafe originale Apple in sconto su Amazon: non perderti l'offerta del giorno

La ricarica wireless ha avuto i suoi alti e basi per gli utenti di iPhone sin dalla sua prima uscita con l’iPhone 8. Ma oggi, la ricarica MagSafe ha reso possibile risolvere uno dei problemi principali: il problema di allineare correttamente l’iPhone sul caricatore wireless per ottenere una ricarica ottimale . Il caricatore Apple MagSafe elimina le complicazioni: fa scattare automaticamente in posizione l’iPhone utilizzando i magneti MagSafe integrati. In questo modo è più facile garantire il corretto posizionamento in modo che l’iPhone 12 possa caricarsi correttamente.

Usare il caricabatterie MagSafe rende la ricarica wireless semplice e facile. Inoltre, stiamo parlando di un prodotto Apple, quindi è disponibile praticamente ovunque. Lo puoi trovare infatti su Amazon in questo momento a soli 40,00€.

L’Apple Store è ottimo per gli utenti di iPhone, ma potresti pagare qualche euro in più. Come la maggior parte dei design Apple, il caricatore MagSafe è minimale, semplice e facile da usare. Comodo, piccolo e portatile riuscirà a bloccare automaticamente in posizione il tuo iPhone. Una volta collegati i magneti MagSafe, l’iPhone inizierà immediatamente a caricarsi. Non devi preoccuparti se è allineato correttamente.

Compatibile con iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2° generazione), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus. Approfitta ora dello sconto e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime se vuoi usufuire della spedizione gratuita.