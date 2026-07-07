Alexa ti salva dai ladri, prima di uscire attiva la funzione e lei farà la guardia alla casa

Amazon ha annunciato Alexa Guard, una nuova funzione per gli altoparlanti Echo pensata per “fare la guardia” a casa quando il proprietario è fuori.

In pratica, l’assistente vocale resta in ascolto dei rumori domestici e avvisa se capta qualcosa di sospetto, da un vetro rotto a un allarme che suona. Non è un antifurto vero e proprio, ma un servizio in più per chi ha già dispositivi Amazon nelle stanze.

Alexa Guard, come si attiva e quali rumori riconosce

Per attivare Alexa Guard basta una frase: “Alexa, sto uscendo di casa”. Da quel momento gli speaker della gamma Amazon Echo passano in modalità ascolto e iniziano a controllare i suoni nell’abitazione. I rumori captati dai microfoni vengono inviati ai server Amazon, dove il sistema li analizza cercando segnali considerati anomali, come vetri che si infrangono, rilevatori di fumo o allarmi domestici.

La funzione può anche far sembrare che in casa ci sia ancora qualcuno. Se collegate, le luci smart possono accendersi e spegnersi in stanze diverse, con un ritmo pensato per apparire naturale: prima il soggiorno, poi il corridoio, poi un’altra stanza. Piccoli segnali, insomma, per scoraggiare chi osserva l’abitazione dall’esterno.

Avvisi sul telefono, clip audio e falsi allarmi: cosa riceve l’utente

Quando Alexa Guard riconosce un suono sospetto, invia una notifica sullo smartphone tramite l’app Alexa. Nell’avviso c’è anche una breve clip audio, cioè il frammento registrato nel momento in cui il sistema ha rilevato la possibile anomalia. Così il proprietario può ascoltare e farsi un’idea di quello che è successo.

La decisione, però, resta tutta nelle sue mani. Un rumore secco può essere un bicchiere caduto, un oggetto spostato da un animale domestico, una finestra chiusa dal vento. Oppure qualcosa di più serio. Amazon non parla di chiamate automatiche alle autorità, né di sirene attivate da remoto. Alexa Guard avvisa, ma non decide. E può anche sbagliare, come succede con molti sistemi di riconoscimento audio.

Per ora il servizio è previsto solo negli Stati Uniti. La scelta potrebbe dipendere anche dal modo in cui funziona il sistema: l’analisi dei suoni non avviene tutta sul dispositivo, ma sui server Amazon, dove gli algoritmi provano a separare i rumori importanti dal normale sottofondo di casa. Prima di portarlo altrove, il gruppo potrebbe volerlo provare su larga scala nel proprio mercato, anche per ridurre errori e segnalazioni inutili.

Alexa Guard non è un antifurto: dove si ferma la funzione

Amazon presenta Alexa Guard come un aiuto per la sicurezza domestica, non come un impianto professionale. Gli Echo hanno microfoni pensati per riconoscere comandi vocali e rumori dell’ambiente, ma non sono fatti per controllare ogni angolo della casa, distinguere ogni movimento o reagire come un sistema d’allarme certificato. In parole semplici: ascoltano, ma non sono nati per fare da guardiani professionisti.

C’è poi un limite concreto: Alexa Guard non chiama automaticamente le forze dell’ordine e non prende il posto di telecamere, sensori per porte e finestre, sirene esterne o collegamenti con centrali operative. Può lavorare insieme ad alcuni servizi e prodotti di sicurezza, come quelli legati a Ring e ADT, ma resta una funzione aggiuntiva. Utile, soprattutto per chi ha già uno speaker Echo in casa. Ma chi vuole una protezione più completa dovrà ancora affidarsi a un antifurto domestico vero, installato e configurato per quello scopo.