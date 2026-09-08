Aldi questa volta si è superata con l'elettrodomestico in maxi sconto a 15 euro

Un piccolo elettrodomestico pensato per preparare in casa smoothie, frullati e bevande fredde, ma anche per portarli con sé senza troppi passaggi. L’offerta, segnalata da Xataka Smart Home, rientra nella solita rotazione settimanale del reparto bazar Aldi e punta su tre elementi molto chiari: prezzo basso, formato compatto e uso semplice.

La frullatrice Ambiano Aldi è in vendita nei supermercati fisici della catena al prezzo di 14,99 euro. Tre i colori disponibili: azzurro, nero e rosa. Non è un apparecchio professionale, e non prova nemmeno a sembrarlo. È una mini frullatrice da tenere sul piano della cucina, pronta quando serve, senza rubare troppo spazio.

Il prodotto entra in una categoria molto affollata: quella delle mini blender economiche, scelte da chi vuole preparare una bevanda in pochi minuti senza tirare fuori frullatori grandi, brocche e accessori vari. Come spesso accade con le offerte del bazar Aldi, però, la disponibilità cambia da negozio a negozio e dipende dalle scorte rimaste. Per questo chi la vuole farebbe bene a non aspettare troppo. A 14,99 euro, il rischio che finisca in fretta è più che concreto.

Tre bicchieri, tappo da trasporto e sistema “blend & go”

Il punto forte della mini frullatrice per smoothie è il sistema “blend & go”. Funziona in modo semplice: si mettono gli ingredienti direttamente nel bicchiere, si frulla e poi si sostituisce il gruppo lame con il tappo da trasporto. Niente travasi, niente brocche da lavare. Si prepara, si chiude e si porta via.

Mini frullatrice compatta con bicchiere da asporto e ingredienti per smoothie, ideale per preparazioni rapide estive.

Nella confezione, secondo le informazioni diffuse, ci sono tre recipienti di diverse capacità, ognuno con il proprio coperchio a chiusura ermetica. Un dettaglio utile, soprattutto per chi la usa in modi diversi durante la giornata: il bicchiere più piccolo per una salsa fredda, quello medio per un frullato veloce, il più grande per una bevanda da portare in palestra, in ufficio o all’università. I bicchieri removibili sono indicati come lavabili in lavastoviglie, cosa che rende tutto più pratico anche dopo l’uso.

È qui che la proposta Aldi trova il suo pubblico naturale: studenti, sportivi, pendolari, famiglie che al mattino preparano frutta, latte o yogurt in pochi minuti. Non ci sono programmi complicati né funzioni da studiare. Si preme, si frulla, si esce.

Motore da 300 W: cosa frulla bene e dove si ferma

La Ambiano Aldi monta un motore da 300 W. Una potenza adatta a ingredienti morbidi o non troppo duri: frutta fresca, verdure tagliate a pezzi, latte, yogurt, bevande vegetali, proteine in polvere, creme fredde e piccole quantità di frutta congelata. Anche il ghiaccio già spezzato o non troppo duro può passare, ma con prudenza. Il limite è tutto qui.

Una mini frullatrice da 300 W non è fatta per lavorare a lungo cubetti di ghiaccio grandi, frutta molto dura appena tolta dal freezer o composti densi. In quei casi il motore può fare fatica, il risultato può essere poco uniforme e i tempi si allungano. Meglio tagliare tutto in pezzi piccoli, aggiungere abbastanza liquido e usare impulsi brevi, lasciando qualche pausa tra un passaggio e l’altro.

Chi cerca un apparecchio per frappè con molto ghiaccio, creme compatte o preparazioni intense tutti i giorni dovrebbe guardare a una frullatrice da vaso tradizionale, con una potenza più alta, spesso intorno ai 1.000 W. Costa di più e occupa più spazio, ma nasce per un altro tipo di lavoro. La mini Ambiano, invece, resta nel campo della praticità: colazione, merenda, bevanda fredda. Poco altro, ma senza complicazioni.

Scorte limitate nei negozi e alternative online

La frullatrice Ambiano da 14,99 euro è disponibile soltanto nei supermercati Aldi fisici, fino a esaurimento scorte. Non risulta prevista la vendita online tramite il sito della catena. È il solito schema delle promozioni bazar: prezzo molto competitivo, pezzi limitati e tempi stretti. Chi è interessato deve quindi controllare il punto vendita più vicino, meglio se nelle prime ore della giornata.

Per chi non ha un Aldi comodo da raggiungere, online non mancano prodotti simili, anche se di solito costano di più. Xataka Smart Home cita per esempio la Create Moi Studio, una mini frullatrice con bicchiere da 400 ml e potenza di 230 W, proposta su Amazon a 20,95 euro al momento della rilevazione. Altri modelli portatili, spesso con batteria ricaricabile o design più curato, possono superare facilmente i 30 o 40 euro.

Il confronto, però, non va fatto solo sul prezzo. Contano anche la capacità dei bicchieri, la facilità di pulizia, la presenza di ricambi e il tipo di ingredienti che si usano ogni giorno. La proposta Aldi resta interessante per chi vuole spendere poco e preparare frullati estivi senza troppe pretese. Con una precisazione necessaria: è un piccolo apparecchio per usi rapidi, non un frullatore tuttofare.