Aldi questa volta batte tutti e lo fa per soli 5 euro: è l'oggetto che tutti dovrebbero avere

Aldi punta su una bottiglia “motivazionale” da 4,99 euro per chi, durante la giornata, si dimentica semplicemente di bere.

La nuova bottiglia motivazionale Aldi sarà venduta prima nei punti vendita Aldi Nord, dal 17 agosto, e poi nei negozi Aldi Süd, a partire dal 24 agosto. Lo indicano i volantini tedeschi del discount. Il prezzo, invece, non cambia: 4,99 euro al pezzo in entrambe le catene. Una cifra che la mette tra gli accessori più economici per chi cerca una borraccia da usare tutti i giorni.

Qualche differenza, però, c’è. Riguarda soprattutto l’assortimento e alcuni dettagli del prodotto. Niente di insolito per Aldi, che in Germania continua a muoversi con due reti separate e spesso propone articoli simili, ma non sempre identici, tra Nord e Sud. La sostanza resta la stessa: una borraccia capiente, con le indicazioni orarie stampate sul corpo, pensata per la scrivania, la palestra o lo zaino.

Quasi 2 litri e tacche orarie: così la bottiglia ricorda di bere

Il punto forte della Crofton Motivationsflasche è la capienza. La bottiglia può contenere quasi 2 litri d’acqua, una quantità che per molte persone copre buona parte del fabbisogno giornaliero. Naturalmente dipende da età, attività fisica, caldo e condizioni di salute. Ma il messaggio è semplice: riempirla al mattino e tenerla sott’occhio.

Una borraccia capiente con tacche di misurazione sulla scrivania, pensata come promemoria semplice per bere più acqua durante la giornata.

Non è una borraccia elettronica. Non ha sensori, non manda notifiche, non si collega a un’app. Il sistema è molto più diretto: sulla parte esterna della bottiglia motivazionale c’è una scala oraria che indica quanta acqua si dovrebbe aver bevuto nei vari momenti della giornata. Una tacca al mattino, una verso metà giornata, poi il pomeriggio. Un promemoria visivo, insomma. Per chi lavora ore al computer o beve solo quando ha già sete, può bastare anche questo. Semplice, forse persino banale. Ma proprio per questo immediato.

Materiali e colori: le versioni non sono tutte uguali

Le differenze tra Aldi Nord e Aldi Süd si vedono anche nei materiali indicati nelle schede prodotto. Secondo le informazioni disponibili, la versione proposta da Aldi Süd sarebbe realizzata con plastica, silicone e vetro. Quella di Aldi Nord, invece, viene descritta come composta soprattutto, o esclusivamente, da plastica. Un dettaglio da non sottovalutare per chi guarda al peso, alla resistenza e alla pulizia.

Cambiano anche i colori disponibili. Da Aldi Nord la bottiglia compare in varianti come nero, blu, verde e lilla/verde. Da Aldi Süd, invece, le immagini promozionali mostrano versioni in grigio o blu. Sono particolari commerciali, certo, ma possono contare per chi vuole usarla ogni giorno, in ufficio o negli spostamenti. Come sempre con le offerte dei discount, però, la disponibilità andrà verificata negozio per negozio: quantità e colori potrebbero non essere gli stessi ovunque.

La bottiglia motivazionale da 4,99 euro può interessare soprattutto chi vuole un promemoria semplice per bere più acqua senza spendere molto. Il prezzo è il suo punto più forte. Rispetto alle smart bottle, che possono costare diverse decine di euro e includere app, sensori o luci di avviso, la proposta Aldi taglia corto: niente tecnologia, solo tacche stampate e una bottiglia da tenere a portata di mano.

I limiti, però, restano. La capienza da quasi 2 litri la rende comoda in casa o in ufficio, meno per chi cerca una borraccia leggera da infilare in borsa e portare in giro tutto il giorno. E chi preferisce materiali come acciaio inox o vetro integrale potrebbe guardare altrove. Per studenti, impiegati o per chi arriva a sera rendendosi conto di aver bevuto poco, il gadget Crofton può comunque avere senso. Non cambia le abitudini da solo. Però mette la bottiglia dove serve: davanti agli occhi.