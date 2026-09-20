Aldi punta sull’aspirapolvere senza fili low cost: luce verde e 130 W a 59,99 euro

Nel pacchetto ci sono alcune funzioni che oggi fanno gola: la luce verde sul pavimento, la batteria fino a 32 minuti, il display LCD e un filtro HEPA lavabile. Come sempre per queste offerte da bazar, però, conteranno le scorte disponibili nei negozi.

L’arrivo dell’aspirapolvere senza fili Ambiano è previsto per sabato 19 settembre nei supermercati Aldi, con prezzo fissato a 59,99 euro. Dal catalogo non risulta una vendita online: l’acquisto dovrebbe quindi essere possibile solo nei punti vendita fisici, fino a esaurimento pezzi.

È il classico prodotto da corsia centrale, quello che attira clienti già dalle prime ore del mattino, tra piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa. Quando il prezzo è così aggressivo e la scheda tecnica sembra completa, il rischio è sempre lo stesso: se ne arrivano pochi, finiscono in fretta.

La scelta di Aldi è chiara. Intercettare chi vuole cambiare un vecchio aspirapolvere, oppure comprare un secondo apparecchio più leggero da tenere a portata di mano in cucina, all’ingresso o nella zona giorno. A 59,99 euro, il modello Ambiano resta nella fascia economica, ma mette sul tavolo qualche funzione di solito vista su prodotti più cari.

Luce verde sul pavimento: il dettaglio da modello premium arriva nel low cost

Il particolare più vistoso è la luce verde integrata nella testina, montata su una spazzola girevole a 180 gradi. Serve a illuminare il pavimento con un fascio inclinato e a far risaltare polvere fine, briciole e microsporco che spesso non si notano subito, soprattutto su parquet, gres chiaro o superfici lucide.

Un aspirapolvere cordless con luce verde sulla spazzola illumina polvere e briciole sul pavimento, una funzione tipica dei modelli più costosi.

È una soluzione resa nota dagli aspirapolvere senza filo di fascia alta. Qui arriva in una versione decisamente più economica. Da sola non trasforma l’Ambiano in un top di gamma, ma nelle pulizie quotidiane può tornare utile: sotto il divano, lungo i battiscopa, vicino al tavolo dopo cena.

La luce verde ha un vantaggio semplice: mostra dove passare e dove insistere. Evita anche quella scena fin troppo comune, quando si pensa di aver pulito una stanza e poi, appena cambia la luce naturale, ricompare la polvere. Un aiuto piccolo, sì, ma concreto.

Autonomia, potenza e serbatoio: cosa aspettarsi davvero dai 32 minuti

Sul fronte tecnico, l’aspirapolvere verticale Ambiano dichiara 130 W di potenza e una capacità di aspirazione fino a 11 kPa. Numeri adatti a un uso normale: pavimenti duri, tappeti leggeri, briciole, capelli e sporco domestico non troppo ostinato. Per lavori più pesanti, invece, i limiti possono farsi sentire.

La batteria promette fino a 32 minuti di autonomia con una sola carica. Un tempo che può bastare per una passata in un appartamento piccolo o medio, soprattutto se non si usa sempre la modalità più forte. Come succede con quasi tutti i cordless, però, l’autonomia reale può calare quando si aumenta la potenza o si lavora su superfici più difficili.

Completano la dotazione un display LCD, utile per controllare lo stato dell’apparecchio e la carica residua, un filtro HEPA lavabile e un serbatoio per la polvere da 600 ml. Gli accessori intercambiabili permettono poi di usarlo in più punti della casa: pavimenti, angoli, superfici rialzate e, volendo, anche l’interno dell’auto. Senza troppe complicazioni.

Pregi e limiti: quando conviene comprarla e quando no

Il profilo dell’aspirapolvere Ambiano Aldi è quello di un prodotto pensato per case non troppo grandi o per chi cerca un apparecchio di supporto, veloce da prendere e da riporre. In un bilocale, in un trilocale o come seconda aspirapolvere per le pulizie rapide, i 32 minuti di batteria e il peso contenuto possono bastare.

Il discorso cambia con abitazioni ampie, tappeti spessi o famiglie che hanno bisogno di pulizie lunghe e senza pause. In quel caso, una potenza di 11 kPa e un’autonomia sotto l’ora potrebbero essere limitanti, soprattutto se l’idea è sostituire un aspirapolvere tradizionale più robusto. Meglio saperlo prima, senza aspettarsi più di quanto questa fascia di prezzo possa offrire.

Il punto forte resta il rapporto tra funzioni e costo: luce verde, display LCD, filtro HEPA lavabile e prezzo sotto i 60 euro rendono la scheda interessante nel mercato low cost. La vera incognita, come spesso accade con le offerte da bazar, sarà la disponibilità. Chi è interessato dovrà probabilmente muoversi presto: le scorte nei negozi Aldi non sono illimitate.