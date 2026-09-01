Aldi metterà presto in vendita un dispositivo a 19,99 euro che dovrebbe essere presente in ogni casa almeno una volta

Un prezzo basso per un dispositivo pensato per chi non vuole fermarsi al peso, ma seguire anche grasso corporeo, acqua, muscoli e progressi dell’allenamento.

L’offerta sarà disponibile nei punti vendita Aldi Nord in Germania dal 6 agosto, come indicato nel volantino della catena. La Medisana BS A45 costerà 19,99 euro, contro un prezzo consigliato dal produttore di 29,95 euro. Il risparmio è quindi di circa 33%. Non parliamo, almeno per questa promozione, di una vendita online su larga scala: è un prodotto da trovare in negozio, fino a esaurimento scorte.

E con le offerte dei discount questo dettaglio pesa. Chi è interessato farà bene a muoversi nei primi giorni, perché la disponibilità può cambiare da una filiale all’altra. La proposta arriva in un mercato ormai pieno di bilance impedenziometriche economiche, dove il prezzo conta, ma non basta. Sotto i 20 euro, però, la bilancia Medisana offre qualcosa in più rispetto ai modelli base, quelli che mostrano soltanto il peso. Per chi inizia una dieta, va in palestra o vuole tenere d’occhio alcuni dati nel tempo, la spesa resta contenuta.

Cosa misura la Medisana BS A45: peso, grasso, acqua, muscoli e ossa

La Medisana BS A45 non si limita al peso corporeo. Misura anche la percentuale di grasso corporeo, il livello di acqua, la massa muscolare e il peso delle ossa. In pratica, dà una fotografia un po’ più completa rispetto a una normale bilancia da bagno. È questo il punto forte: può capitare che il peso cambi poco, mentre il corpo sta comunque cambiando, magari con meno grasso e più massa muscolare.

In quei casi, il numero sulla bilancia tradizionale dice solo una parte della storia. Il sistema usa la tecnologia tipica delle bilance di analisi corporea, con una stima dei valori attraverso il contatto dei piedi sulla pedana. Come sempre per prodotti di questa fascia, i dati vanno presi per quello che sono: indicazioni utili per seguire un andamento, non misurazioni mediche. Per diagnosi o valutazioni cliniche servono strumenti professionali e il parere di un medico o di uno specialista. La pedana misura 30 per 30 centimetri, è in vetro e plastica e regge utenti fino a 180 chilogrammi.

Tra gli aspetti più comodi della Medisana BS A45 c’è la connessione Bluetooth, che permette di inviare i dati allo smartphone dopo la pesata. Con l’app collegata, gratuita secondo le informazioni del produttore riprese dal volantino, si può seguire l’andamento nel tempo e confrontare le variazioni dei principali parametri corporei. Non solo il dato del giorno, quindi, ma una traccia più lunga. Ed è spesso lì che si capisce se un percorso sta dando risultati.

La bilancia offre anche 30 profili utente, una funzione utile per chi vive in famiglia o divide l’apparecchio con altre persone in casa. Ognuno può salvare i propri dati senza mischiarli con quelli degli altri. Il produttore indica inoltre una garanzia di tre anni, dettaglio interessante per un prodotto di fascia economica. Come sempre, poi, nell’uso quotidiano conteranno anche la semplicità dell’app e la stabilità della connessione: bagno, smartphone appoggiato sul mobile, pesata al mattino. Cose pratiche, più che da scheda tecnica.

A chi conviene davvero: vantaggi, limiti e alternative prima dell’acquisto

La bilancia smart Medisana a 19,99 euro può essere una buona scelta per chi vuole seguire con più attenzione un percorso di dimagrimento, un cambio di alimentazione o un programma di allenamento. Il vantaggio principale è il rapporto tra prezzo e funzioni: con una cifra bassa si portano a casa analisi corporea, Bluetooth, app e profili multipli. Per un uso domestico, senza pretese professionali, l’offerta appare competitiva.

Qualche limite, però, c’è. La disponibilità riguarda Aldi Nord, quindi non tutti i mercati, e può essere un problema per chi vive fuori dall’area servita dalla catena. Inoltre, come per tutte le bilance di questa categoria, i valori su grasso, muscoli e acqua sono stime: utili per vedere una tendenza nel tempo, meno adatte per prendere decisioni sulla salute.

Chi vuole dati più precisi può guardare a modelli di fascia superiore, magari con sensori più avanzati o collegamenti con sistemi fitness già in uso. Per molti utenti, però, il punto è semplice: una bilancia da bagno smart così aiuta a capire se i cambiamenti stanno arrivando davvero, anche quando il peso sembra fermo. A 19,99 euro, se trovata in filiale dal 6 agosto, la Medisana BS A45 è un acquisto sensato per chi vuole iniziare a monitorarsi con un po’ più di metodo, senza spendere troppo.