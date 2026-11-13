Alcuni power bank sono in grado di copiare il telefono durante la ricarica: come capire se il modello è coinvolto

Un semplice power bank può diventare un rischio per la privacy se, invece di fornire soltanto energia, tenta di comunicare con lo smartphone collegato.

È il dubbio sollevato da un racconto virale su un accessorio acquistato in aeroporto, che avrebbe copiato informazioni personali durante la ricarica. Al momento, però, non esistono verifiche pubbliche che permettano di identificare il modello o confermare l’episodio. Il tema è comunque concreto: il cosiddetto juice jacking sfrutta connessioni USB e autorizzazioni concesse senza attenzione. Ecco quali segnali valutare e come proteggere i propri dati.

Power bank in aeroporto, la storia virale e i punti ancora da verificare

Il racconto, ripreso anche da profili legati alla cybersecurity e alla divulgazione sui rischi online, parla di un uomo che avrebbe acquistato un caricatore portatile non identificabile in uno scalo aeroportuale. Una volta collegato l’iPhone, secondo la versione diffusa in rete, il dispositivo avrebbe avuto accesso a foto e informazioni personali. Al momento, però, non risultano documenti pubblici, denunce consultabili o analisi tecniche sul modello coinvolto. Ed è un passaggio da tenere ben presente.

Detto questo, il rischio non nasce oggi. Il principio è noto: un accessorio che sembra servire solo alla ricarica del telefono può nascondere componenti capaci di comportarsi come un computer e provare ad aprire una connessione dati. Nel 2023 l’FBI ha invitato i viaggiatori a non usare le stazioni di ricarica USB gratuite in aeroporti, hotel e centri commerciali, consigliando invece prese elettriche e caricabatterie personali. Un avviso semplice, ma netto. In viaggio, meglio evitare soluzioni improvvisate.

“Vuoi autorizzare questo computer?”: il tap che può aprire foto e contatti

Il segnale da non sottovalutare è la finestra che può comparire su iPhone: “Vuoi autorizzare questo computer?”. Se si tocca Autorizza, il telefono considera quel dispositivo affidabile e può permettere l’accesso a foto, video, contatti e altri dati sincronizzabili, in base alle impostazioni e allo stato del dispositivo. Non serve immaginare scenari da film. Basta un gesto fatto di fretta, magari davanti al gate, con la batteria quasi a zero.

Apple spiega nelle sue pagine di supporto che questa autorizzazione serve a far comunicare iPhone, iPad o iPod touch con un computer. È una funzione normale, pensata per sincronizzare o gestire i contenuti. Il problema nasce quando ciò che si collega non è il proprio computer, ma un power bank modificato, un cavo manomesso o una porta USB non sicura. A quel punto quella domanda sullo schermo diventa il confine tra una semplice ricarica e una possibile esposizione dei dati. Se serve solo energia, la risposta giusta è Non autorizzare.

Come proteggersi subito: non autorizzare, usare accessori propri e cancellare i dispositivi fidati

La prima regola è molto pratica: durante una ricarica in luoghi pubblici, se compare la richiesta di fidarsi del computer, bisogna scegliere Non autorizzare. Il telefono potrà continuare a caricarsi, ma non verrà concessa quella autorizzazione all’accesso ai dati. Meglio usare power bank di marca, acquistati da rivenditori affidabili, e portare sempre con sé il proprio cavo. Quando è possibile, ancora meglio collegare l’alimentatore personale alla presa a muro, evitando porte USB sconosciute.

Chi viaggia spesso può portare anche un data blocker USB, un piccolo adattatore che lascia passare la corrente ma blocca i contatti usati per i dati. Costa poco e occupa poco spazio. Se invece si teme di aver dato in passato autorizzazioni sbagliate, c’è un controllo da fare: su iPhone si può revocare la fiducia concessa ai computer ripristinando le impostazioni di posizione e privacy dal menu Impostazioni. Il percorso può cambiare leggermente a seconda della versione di iOS, ma lo scopo è cancellare i dispositivi fidati già autorizzati. Nessun allarmismo. Solo una precauzione utile, soprattutto dopo aver usato cavi, dock o power bank non propri.