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L’app Foto su macOS nasconde alcune sezioni in modo volutamente discreto: se non sai dove guardare, certi album semplicemente non compaiono, né nella libreria principale né nella barra laterale. Capire la logica dietro questa scelta di Apple ti permette di gestire la tua privacy in modo consapevole e di ritrovare contenuti che sembravano spariti nel nulla. Questa guida è aggiornata per macOS Ventura e versioni successive.

Perché alcuni album non compaiono nella libreria

Apple ha progettato l’app Foto in modo che certi contenuti siano esclusi dalla vista principale per impostazione predefinita. Le foto e i video che scegli di nascondere non appaiono in Libreria, negli altri album, né nel widget di Foto. Non si tratta di un bug: è una funzione pensata per tutelare la tua privacy, soprattutto su dispositivi condivisi o quando mostri le foto ad altri.

A partire da macOS Ventura, Apple ha alzato ulteriormente il livello di protezione: l’album Nascosti è bloccato per impostazione predefinita e richiede autenticazione tramite Touch ID, Face ID o password per essere sbloccato. Lo stesso vale per l’album Eliminati di recente. Se usi iCloud Foto, le foto nascoste su un dispositivo risultano nascoste anche su tutti gli altri collegati allo stesso account.

Come attivare la visualizzazione degli album nascosti su Mac

Il percorso per far comparire l’album Nascosti nella barra laterale è semplice ma non intuitivo. Segui questi passaggi:

→ Leggi anche: macOS: come disattivare il trackpad o personalizzarne le funzioni

Apri l’app Foto sul tuo Mac.

sul tuo Mac. Nella barra laterale sinistra, clicca su Libreria .

. Dal menu in alto scegli Vista e poi Mostra album nascosti .

e poi . L’album Nascosti apparirà nella barra laterale, nella sezione Altro.

apparirà nella barra laterale, nella sezione Altro. Clicca sull’album: macOS ti chiederà di autenticarti con Touch ID o con la password del tuo Mac.

Una volta autenticato, puoi sfogliare liberamente i contenuti nascosti. Se vuoi che l’album rimanga visibile nella barra laterale anche in futuro, la voce Mostra album nascosti resta attiva finché non la disabiliti manualmente dallo stesso menu Vista.

Come nascondere o rendere nuovamente visibile una foto

Nascondere una foto è altrettanto rapido. Seleziona uno o più scatti nella libreria, poi clicca con il tasto destro del mouse e scegli Nascondi foto. In alternativa, usa il menu Immagine > Nascondi foto dalla barra dei menu. macOS ti avviserà che la foto verrà spostata nell’album Nascosti.

Per rendere visibile un contenuto che si trova nell’album Nascosti, apri l’album dopo esserti autenticato, seleziona la foto, poi vai su Immagine > Mostra foto. Il contenuto tornerà nella libreria principale e negli album in cui era stato originariamente inserito.

Album nascosti e iCloud Foto: cosa sapere

Se hai attivato iCloud Foto, la sincronizzazione degli album nascosti avviene automaticamente su tutti i tuoi dispositivi Apple. Nascondere una foto sul Mac significa nasconderla anche su iPhone e iPad, e viceversa. Questo comportamento è importante da tenere a mente: non esiste un “nascosto solo su Mac” se la libreria è condivisa via iCloud.

→ Leggi anche: Tre gesti nascosti del trackpad su macOS: spostare finestre e accedere a Mission Control

La protezione tramite autenticazione biometrica o password vale su ogni dispositivo. Su iPhone e iPad con iOS 16 e iPadOS 16.1 o versioni successive, l’album Nascosti è bloccato con Face ID o Touch ID esattamente come su Mac. Puoi consultare la pagina di supporto ufficiale Apple per verificare i requisiti di sistema aggiornati.

Il problema più comune: l’album Nascosti non compare

Se dopo aver seguito i passaggi l’album non appare, la causa più frequente è che non hai selezionato Libreria nella barra laterale prima di accedere al menu Vista. La voce Mostra album nascosti è disponibile solo quando Libreria è la visualizzazione attiva: se hai selezionato un album specifico o una cartella, il menu sarà disattivo.

Un secondo caso comune riguarda i Mac con versioni di macOS precedenti a Ventura: su sistemi più datati, l’album Nascosti potrebbe non essere protetto da autenticazione e potrebbe comparire direttamente nella barra laterale senza bisogno di abilitarlo dal menu Vista. Aggiornare macOS all’ultima versione disponibile è il modo più semplice per avere la protezione completa.

Gestire gli album nascosti in Foto richiede pochi clic, ma è fondamentale conoscere il percorso esatto. Ora che sai dove intervenire, puoi usare questa funzione con piena consapevolezza: nascondere contenuti sensibili, verificare cosa è protetto e, se necessario, ripristinare foto che non ricordavi di aver nascosto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.