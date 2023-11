Albero di Natale: 2 METRI di altezza a prezzo REGALO per il Black Friday

Con l’arrivo delle festività, è il momento perfetto per iniziare a pensare alla decorazione natalizia. E quale modo migliore per farlo se non con un magnifico Albero di Natale COSTWAY? Ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 49,49€, con un sconto del 10%, questa offerta è parte delle promozioni del Black Friday che continueranno fino al 27 novembre.

Non perdere l’occasione di portare a casa un simbolo di festa e gioia a un prezzo imbattibile!

Un Albero di Natale Perfetto per Ogni Ambiente

L’Albero di Natale COSTWAY non è solo un semplice albero, è un vero e proprio elemento di design che può trasformare qualsiasi spazio in un angolo magico e festivo. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali.

Dimensioni Versatili : Disponibile in diverse altezze (150/180/210/240 cm), si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, sia in casa che in ufficio.

: Disponibile in diverse altezze (150/180/210/240 cm), si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, sia in casa che in ufficio. Ricco di Rami : Con un numero di rami che varia da 350 a 1138, a seconda dell’altezza, questo albero offre una foltezza e un realismo sorprendenti.

: Con un numero di rami che varia da 350 a 1138, a seconda dell’altezza, questo albero offre una foltezza e un realismo sorprendenti. Materiali di Qualità : Realizzato in PVC di alta qualità, garantisce durata e un aspetto sempre fresco e naturale anno dopo anno.

: Realizzato in PVC di alta qualità, garantisce durata e un aspetto sempre fresco e naturale anno dopo anno. Supporto Stabile in Metallo : La base in metallo assicura stabilità e sicurezza, permettendoti di appendere decorazioni senza preoccupazioni.

: La base in metallo assicura stabilità e sicurezza, permettendoti di appendere decorazioni senza preoccupazioni. Facile da Montare e Smontare: La praticità di assemblaggio e smontaggio rende questo albero un’opzione conveniente per chi cerca comodità senza rinunciare allo stile.

Un’Offerta da Non Perdere

L’Albero di Natale COSTWAY è l’aggiunta perfetta per creare quell’atmosfera natalizia che tutti amiamo.

Acquistalo ora e inizia a vivere lo spirito delle festività!

