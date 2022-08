Con Apple AirTag non perderai più nulla: zaini, borse, valigie, effetti personali e molto altro. Questo piccolo dischetto può essere inserito in una custodia o nella tasca del tablet, oppure lo puoi utilizzare come un portachiavi. C’è perfino chi lo mette al collare di cani e gatti. Su Amazon, lo paghi solo 29€ incluse spedizioni invece di 35€ e in confezione singola. L’offerta è particolarmente accattivante perché di solito si trovano solo i kit da 4.

Ovunque tu decida di andare, AirTag può seguire tutti gli spostamenti delle tue cose grazie all’app “Dov’è” di Apple. Quando perdi qualcosa, basta aprire Dov’è per sapere dove si trova grazie alla rete di utenti Apple del mondo: AirTag infatti, nel pieno rispetto della privacy, si aggancerà agli iPhone, iPad e Mac vicini e prenderà in prestito la loro connessione per segnalarti la sua posizione nel mondo.

E quando è nelle vicinanze, puoi farlo suonare, e utilizzare Precision Finding per visualizzarlo in una divertente caccia al tesoro. In alternativa, puoi anche dire “Ehi Siri, trova le mie chiavi” e lasciare che sia l’assistente vocale a fare tutto il lavoro.

Precision Finding funziona attraverso il chip Ultra Wideband integrato in Apple Watch, iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13. Permette di rendere ancora più semplice e immediata l’individuazione della posizione dei tuoi oggetti smarriti, grazie a una grande freccia sullo schermo che punta nella direzione dell’AirTag e la distanza che ti separa da esso.

Quando attivi la Modalità Smarrito per trovare il tuo AirTag, puoi ricevere notifiche su dove è stato individuato l’ultima volta attraverso la rete Apple. E se qualcuno tenta di seguirti con un AirTag, magari nascondendolo all’interno del tuo zaino, niente paura: iPhone ti avvertirà dopo poco, aiutandoti a stanare lo stalker.

Tenere al sicuro i tuoi dati e i tuoi oggetti è fondamentale con Apple AirTag. Quando si utilizza la rete Trova il mio per rintracciare il proprio articolo, l’intero processo viene eseguito in modo anonimo e tutti i dati inviati al riguardo vengono crittografati. E tutta la cronologia delle posizioni di AirTag non vengono mai archiviati sul dispositivo: in questo modo, anche se qualcuno lo trova, non potrà risalire a te né ai tuoi spostamenti.

Approfitta subito dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita e immediata.