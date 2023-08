AirTag smaschera la compagnia aerea che aveva smarrito il bagaglio di un passeggero

La recente invenzione di Apple, l’AirTag, sta emergendo come il salvatore silenzioso dei viaggiatori di tutto il mondo. Questa volta, la testimonianza proviene da un uomo canadese che, dopo essersi affidato a United Airlines, ha scoperto la verità sul suo bagaglio smarrito grazie al piccolo dispositivo di tracking.

Un uomo canadese rivela come l’AirTag abbia scoperto la verità sul suo bagaglio smarrito dalla United Airlines

Secondo il Daily Hive, Winston Sih aveva preso un volo con United Airlines il 14 agosto 2023 da Chicago a Toronto, volo che è stato successivamente dirottato a Washington, DC. La compagnia aerea aveva assicurato a Sih che il suo bagaglio sarebbe stato reindirizzato sul giusto volo. Tuttavia, nonostante le assicurazioni della compagnia aerea, il bagaglio non è arrivato come previsto.

La United Airlines ha inizialmente insistito sul fatto che il bagaglio fosse effettivamente a Toronto e avrebbe presto raggiunto il suo legittimo proprietario. Ma, grazie al suo AirTag, Sih ha potuto controllare la posizione esatta dei suoi bagagli e ha scoperto che erano ancora fermi a Washington Dulles.

Nonostante Sih avesse presentato le prove fornite dal suo AirTag, la compagnia aerea ha continuato a insistere sul fatto che il bagaglio fosse a Toronto. Eventualmente, il bagaglio è arrivato a Toronto ma, a causa di una serie di inconvenienti tra United Airlines e Air Canada, è rimasto nella sala bagagli dell’aeroporto per 24 ore senza sorveglianza.

Sih, armato delle informazioni fornite dal suo AirTag, ha deciso di intervenire personalmente. “Ho rimbalzato avanti e indietro tra lo staff di United Airlines e Air Canada”, ha raccontato. Alla fine, grazie all’aiuto di un rappresentante di Air Canada e utilizzando il suo iPhone 14, è riuscito a localizzare e recuperare il suo bagaglio.

“È stato come trovare un ago in un pagliaio, ma molto più semplice con la tecnologia“, ha commentato Sih, enfatizzando l’importanza degli AirTag per i viaggiatori. “Direi che gli AirTag sono un must se viaggi.”

Questa non è l’unica occasione in cui le compagnie aeree sono state messe alla prova dalle scoperte dell’AirTag. Evidentemente, il dispositivo sta rivelando essere molto più di un semplice gadget di lusso, ma un potente strumento per tenere le compagnie aeree responsabili. Ma non è tutto: gli AirTag hanno davvero una quantità infinita di altri usi geniali!

