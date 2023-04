È tra i prodotti Apple più “economici”, e questa è già una notizia. Sto parlando di AirTag, il piccolo localizzatore Bluetooth che – come riportano ormai centinaia di testimonianze – svolge egregiamente il suo dovere. In breve, sfruttando il network proprietario Dov’è, ti consente di ritrovare oggetti smarriti, come portafogli o chiavi. Ebbene, devi sapere che oggi il kit con 4 AirTag è in offerta su Amazon: ti costa solo 99,90€ grazie allo sconto immediato del 23%.

AirTag: la confezione con 4 tracker è in sconto su Amazon

L’AirTag è sì un gadget minuscolo, ma è di una utilità pazzesca. Con questo “disco” tieni d’occhio e ritrovi le tue cose direttamente dall’app Dov’è sul tuo iPhone, la stessa che avrai probabilmente già usato per localizzare sulla mappa gli altri tuoi dispositivi e i tuoi familiari.

L’accessorio made-in-Cupertino si configura in un lampo, basta un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Devi ritrovare un oggetto? Puoi anche far risuonare l’altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri.

Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. Localizzalo anche quando è lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Pur non essendo la prima volta che il kit con 4 AirTag viene proposto a questo prezzo su Amazon, ti consiglio di cogliere ora la ghiotta occasione. Perché farselo sfuggire ora? Il prezzo di 99,90€ è davvero niente male.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.