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Il Black Friday 2026 porta con sé uno degli sconti più interessanti dell’anno per chi vuole proteggere i propri oggetti: AirTag 2 tocca prezzi mai visti prima su Amazon, rendendo il localizzatore Apple accessibile come non era mai stato. Se stai valutando l’acquisto e vuoi capire se il momento è quello giusto, l’airtag 2 prezzo attuale merita un’analisi concreta, numero per numero.

Quanto costa AirTag 2 oggi su Amazon

Al lancio, a gennaio 2026, Apple aveva fissato il prezzo di listino a 35 euro per il singolo e a circa 99 dollari per il pacco da quattro. Nel corso dell’anno i rivenditori online hanno progressivamente abbassato la soglia. Già a settembre 2026, come documentato da Tuttotech, il singolo era sceso a €26 su Amazon Italia, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo ufficiale.

Nel periodo del Black Friday 2026 le rilevazioni mostrano ulteriori ribassi. Secondo CamelCamelCamel, il pacco da quattro ha toccato il minimo storico di 69,99 dollari su Amazon USA, con prezzi analoghi segnalati anche da AppleInsider e MacRumors. Tradotto in unità singole, il costo effettivo scende sensibilmente rispetto al prezzo di partenza. In Italia il prezzo del singolo si è attestato tra i 26 e i 27,49 euro nelle rilevazioni verificate: la soglia dei 25 euro non è ancora stata confermata da fonti attendibili, ma la tendenza è chiaramente al ribasso.

Cosa è cambiato rispetto alla prima generazione

AirTag 2 non è un semplice aggiornamento estetico. Apple ha introdotto un chip Ultra Wideband di nuova generazione che porta la portata di Precision Finding fino a 1,5 volte quella del modello precedente. In termini pratici, riesci a localizzare l’oggetto prima, con meno passaggi e in ambienti più complessi.

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L’altoparlante integrato è il 50% più potente rispetto alla prima generazione. Se hai mai perso un AirTag originale in fondo a uno zaino pieno, sai quanto questa differenza conti davvero. Il suono è adesso abbastanza forte da farsi sentire anche in spazi rumorosi.

La novità forse più sottovalutata è il supporto a Precision Finding su Apple Watch. Prima era necessario usare iPhone per la guida direzionale precisa; ora puoi tenere il telefono in tasca e seguire le indicazioni direttamente dal polso. Una comodità reale, non solo sulla carta.

Per chi conviene comprare adesso

Se possiedi ancora la prima generazione e ne hai uno o due, il salto non è urgente. Se invece stai acquistando per la prima volta, o vuoi espandere la tua rete di localizzatori, il pacco da quattro è quasi sempre la scelta più conveniente: il costo per unità si abbassa in modo significativo rispetto al singolo.

I casi d’uso più comuni sono quelli che conosci bene: valigie in viaggio, zaini, chiavi di casa, biciclette. AirTag 2 funziona con la rete Dov’è di Apple, che conta centinaia di milioni di dispositivi in tutto il mondo. Più la rete è densa, più è probabile che un oggetto smarrito venga localizzato rapidamente anche in zone che non hai mai visitato.

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Chi ha un Apple Watch Series 9 o successivo ottiene il massimo dall’esperienza, grazie al Precision Finding sul polso. Ma anche chi usa solo iPhone beneficia del chip Ultra Wideband aggiornato e della maggiore portata.

Come monitorare l’airtag 2 prezzo nel tempo

I prezzi degli accessori Apple su Amazon oscillano spesso, specialmente nei periodi promozionali. Usare un tracker come CamelCamelCamel ti permette di impostare un avviso automatico quando il prezzo scende sotto una soglia che hai scelto tu. Inserisci il codice prodotto, scegli il tuo limite e ricevi una email nel momento esatto in cui l’offerta si concretizza.

Un’alternativa pratica è l’app Keepa, disponibile anche come estensione browser, che mostra l’andamento storico del prezzo con grafici chiari. Guardare il grafico degli ultimi sei mesi ti dà subito un’idea se l’offerta attuale è davvero un minimo o solo un ribasso temporaneo.

Se hai già deciso di acquistare il pacco da quattro, confronta sempre il prezzo su Amazon con quello di rivenditori autorizzati come Unieuro o MediaWorld: in alcuni periodi propongono bundle o cashback che rendono il confronto meno scontato di quanto sembri.

Il consiglio pratico è semplice: se trovi il singolo sotto i 27 euro o il quattro-pack sotto i 90 euro in Italia, stai comprando a un prezzo storicamente competitivo. Non aspettare che il costo scenda ancora, perché le finestre di sconto durano poco e le scorte si esauriscono rapidamente durante il Black Friday.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.