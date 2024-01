AirTag 2 NON arriverà (almeno fino al 2025): il motivo

Se stai aspettando con impazienza il lancio di AirTag 2, potresti dover pazientare ancora un po’. Secondo recenti informazioni divulgate da Bloomberg, Apple ha posticipato il rilascio di AirTag di seconda generazione al 2025, nonostante le iniziali considerazioni per un lancio nel 2024. Questa decisione è stata influenzata da un surplus di inventario della prima generazione di AirTag e da una concorrenza limitata nel settore.

AirTag 2 non uscirà nel 2024 : ecco il vero motivo

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter Power On, ha evidenziato che Apple “non ha fretta” di introdurre AirTag 2. Gli AirTag attuali “funzionano ancora abbastanza bene” e offrono la maggior parte delle funzionalità desiderate dagli utenti. Il problema principale per Apple sembra essere l’eccessiva produzione di AirTag di prima generazione, con magazzini e retrobottega dei negozi Apple ancora pieni di questi dispositivi.

Nonostante il ritardo, ci sono aspettative significative per AirTag 2. Bloomberg suggerisce che la prossima generazione potrebbe includere “un chip wireless aggiornato per allinearlo con le parti più recenti all’interno degli ultimi iPhone e Apple Watch”. Questo si riferisce probabilmente al chip Ultra-Wideband di seconda generazione, presente nell’iPhone 15 e negli ultimi modelli di Apple Watch. Questo chip avanzato permetterebbe una comunicazione più estesa con altri dispositivi dotati dello stesso chip, superando le capacità del chip U1 presente negli attuali iPhone e AirTag.

Per gli utenti che stanno considerando l’acquisto di un AirTag oggi, non sembra esserci motivo di attendere la seconda generazione. Con un lancio previsto solo per il 2025 e con le funzionalità attuali che soddisfano già la maggior parte delle esigenze, acquistare un AirTag di prima generazione rimane una scelta valida. Inoltre, l’analista Apple Ming-Chi Kuo ha confermato una tempistica simile per il rilascio di AirTag 2, rafforzando ulteriormente l’idea che l’attesa per il nuovo modello potrebbe non essere giustificata per molti utenti.

Mentre l’AirTag di seconda generazione promette miglioramenti significativi, soprattutto in termini di connettività, gli utenti che necessitano di un tracker ora possono tranquillamente optare per il modello attuale senza preoccuparsi di perdere presto l’accesso a tecnologie rivoluzionarie. Con un inventario abbondante e funzionalità già robuste, l’AirTag di prima generazione rimane uno strumento affidabile e utile per tenere traccia dei tuoi oggetti più preziosi. Nel frattempo, Apple sembra essere impegnata a perfezionare ulteriormente la tecnologia per garantire che AirTag 2 valga l’attesa.