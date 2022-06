Aumenta lo sconto sugli AirPods Pro del 2021, ovvero la configurazione con custodia di ricarica MagSafe. Siamo sempre più vicini al minimo storico grazie allo sconto dell’ultima ora. Gli auricolari wireless passano da 279 euro a 187,90 euro. L’alternativa al pagamento in un’unica soluzione è quella a rate, in questo caso 5 da 38,60 euro.

L’offerta qui segnalata è tra le migliori in assoluto mai viste su Amazon, e il consiglio ovviamente è di approfittarne subito, perché è probabile che l’algoritmo modificherà presto il prezzo. E dunque, non possiamo dire con certezza se sarà nuovamente disponibile in futuro.

AirPods Pro, cancellazione attiva del rumore e non solo

C’è un motivo (anzi più di uno) se AirPods Pro sono gli auricolari Bluetooth di Apple più venduti di sempre e tra i più gettonati su Amazon. Sono smart, si configurano da sé in modo “automagico” (basta aprire l’astuccio) e soprattutto includono due feature molto amate: la Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e la Modalità Trasparenza per sentire il traffico, le voci e gli annunci in stazione senza interrompere neppure per un’istante la riproduzione musicale. Inoltre, supportano il suono Surround in base al rilevamento dinamico della posizione della testa.

Resistenza a sudore e acqua, includono Ehi Siri, e più di 24 ore totali di ascolto grazie alla custodia di ricarica MagSafe (che si ricarica anche senza fili, semplicemente poggiandola su un qualunque tappetino a induzione).