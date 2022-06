AirPods Pro con custodia MagSafe, sconto di oltre 90€

Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe sono super scontati del 33% su Amazon. Oggi ti porti a casa gli auricolari più desiderati del momento a 186€ e spicci invece di 279€. Anche a rate da 37€ al mese per 5 mesi.

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti completamente nella musica, Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te e Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per l’effetto del suono 3D. AirPods Pro è questo e molto altro:

EQ adattiva per calibrare la musica

Cuscinetti affusolati in silicone e disponibili in tre taglie

Sensore di pressione per controllare la musica con un tocco, rispondere alle chiamate e riagganciare

Resistenza a sudore, schizzi e acqua

Più di 24 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe

Configurazione “automagica” basta aprire la custodia e si collegano

Un microfono rivolto verso l’interno rileva i suoni indesiderati che arrivano dentro l’orecchio e provvede a eliminarli generando un segnale opposto; la cancellazione del rumore si regola automaticamente 200 volte al secondo, per creare un audio avvolgente e ovattato ti permette di concentrarti su musica e chiamate. E se hai bisogno di ascoltare quello che succede attorno a te (utile in stazione o in aeroporto, o se attraversi la strada), basta tenere premuto il sensore di pressione per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla Modalità Trasparenza che ti fa sentire in cuffia i suoni ambientali. E puoi ascoltare le persone che hai accanto in modo naturale, senza mai interrompere la riproduzione musicale.