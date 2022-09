Apple ha di recente lanciato sul mercato la seconda generazione, ma gli AirPods Pro del 2021 (quindi con custodia di ricarica MagSafe) sono ancora oggi tra i migliori auricolari wireless sul mercato, in particolare per chi ha un iPhone. Il prezzo di listino è abbastanza sopra la media per questa precisa fetta di mercato, ma – per fortuna – sono ora disponibili su Amazon in offerta.

Se solitamente costano 279 euro, oggi puoi aggiungerli al carrello a 217 euro e risparmiare quindi 62 euro. Inoltre, Amazon ti permette di pagare gli auricolari di Apple anche a rate, con il suo servizio che non prevede costi aggiuntivi: 5 rate da 43,40 euro al mese.

AirPods Pro, non c’è di meglio

Gli AirPods Pro sono tanto gradevoli alla vista e comodi da usare quanto affidabili e super accessoriati in termini di feature. Spicca la cancellazione attiva del rumore, per bloccare i suoni esterni e rendere più chiaro sia l’ascolto che il parlato. In alternativa c’è la Modalità Trasparenza, che ti consente di sentire ciò che succede nell’ambiente circostante.

Poi c’è l’Audio Spaziale con rilevamento automatico della posizione della testa e l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. Sono resistenti all’acqua e al sudore, integrano un sensore di pressione per i comandi touch e supportano i comandi vocali con la formula magica “Ehi Siri”.

Ah, e poi l’abbinamento ad un iPhone, iPad e/o Mac è incredibilmente semplice.