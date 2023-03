Il prezzo di listino di 300€ degli AirPods Pro di 2ª generazione non è particolarmente invitante, è vero, ma oggi c’è una buona notizia: li trovi scontati di 55€ su Amazon. Lo sconto del 18% si traduce nel nuovo minimo storico per gli auricolari wireless di Apple, quindi ti consiglio di approfittare in tempi rapidissimi dell’offerta.

AirPods Pro 2ª gen: il nuovo minimo storico è solo su Amazon

Il nuovo chip H2 progettato da Apple è il motore degli AirPods Pro e le loro prestazioni audio ancora più evolute. Lavorando con un driver e un amplificatore appositamente progettati, ti offre acuti cristallini e bassi ricchi e profondi in eccezionale definizione. Grazie alla potenza dei nuovi algoritmi di adattamento, il chip elabora l’audio più rapidamente, regolandolo nel momento preciso in cui ti arriva.

Il microfono rivolto verso l’interno è stato ridisegnato, e insieme agli algoritmi di ottimizzazione vocale sa riconoscere meglio la tua voce dandole una maggiore definizione, per farti suonare più naturale quando sei al telefono o in videocall. Il driver e l’amplificatore sono progettati su misura, e lavorano con il chip H2 per ridurre la distorsione durante la riproduzione. A ogni livello di volume i bassi rimangono intensi e gli acuti nitidissimi.

Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, puoi controllare quello che arriva, e soprattutto non arriva, alle tue orecchie, e immergerti nella musica e nei podcast come mai prima d’ora. I microfoni con cancellazione del rumore e la presa d’aria posteriore sono posizionati in modo da rilevare rapidamente i suoni indesiderati in entrata, e agiscono insieme per annullarli prima che raggiungano il tuo orecchio. E poi c’è la modalità Trasparenza adattiva, che sfrutta la potenza del chip H2 per attenuare l’intensità dei rumori forti, come sirene o utensili elettrici, così puoi ascoltare con più tranquillità cosa succede intorno a te.

Con il controllo touch puoi gestire il tuo ascolto direttamente dallo stelo. Scorri verso l’alto o verso il basso per regolare il volume, premi per far partire la musica e metterla in pausa, rispondere alle chiamate e riagganciare, o tieni premuto per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza adattiva, e viceversa.

Gli AirPods Pro creano un’esperienza d’ascolto su misura incredibilmente sofisticata. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa lavora con ciascuno dei tuoi dispositivi per immergerti in un suono avvolgente, mentre l’equalizzazione adattiva tiene conto del modo in cui i cuscinetti si posizionano all’interno del tuo orecchio. Sentirai ogni nota esattamente come è stata pensata.

La nuovissima custodia di ricarica MagSafe ha tante funzioni che ti faranno molto comodo quando sei in giro. È stata ripensata per essere sempre facile da trovare, e ha ancora più autonomia, per darti più ore di ascolto e conversazione tra una carica e l’altra. L’altoparlante integrato nella custodia emette un suono che ti aiuta a ritrovarla, e dei nuovi avvisi sonori che indicano se la batteria è scarica o se l’abbinamento è stato completato.

