Quella che ti segnalo è un’offerta sugli AirPods Pro 2021 davvero interessante. Gli auricolari wireless Premium di Apple sono infatti acquistabili a soli 199,90 euro su eBay. Il prezzo è davvero ottimo, l’unico problema è che le unità a disposizione sono davvero pochissime, quindi – se sei interessato/a all’acquisto – dovresti muoverti molto, ma molto velocemente.

Gli AirPods Pro 2021 sono venduti da eShopping, rivenditore professionale con feedback positivo al 99,3% (basato su oltre 79mila recensioni). La spedizione è completamente gratuita!

AirPods Pro 2021: super prezzo eBay

Gli AirPods Pro di prima generazione sono ritenuti all’unanimità degli auricolari wireless Premium, dunque con una scheda tecnica di assoluto spessore e in grado di garantire una qualità al di sopra della media. Ecco qualche dettaglio in più:

EQ intelligente adattiva;

Sensore di pressione per controllare facilmente le varie funzioni delle cuffie;

Certificate per resistere a sudore e acqua;

Autonomia di oltre 24 ore, con la custodia di ricarica MagSafe;

Cancellazione attiva del rumore di livello superiore;

Modalità Trasparenza per sentire il mondo esterno chiaro;

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa;

Non voglio dilungarmi oltre, il tempo scorre e le scorte potrebbero terminare prima del previsto. Gli AirPods Pro con custodia MagSafe sono ora disponibili a 199,90 euro su eBay, e se fossi in te non me li farei sfuggire per niente al mondo.

👉 A proposito di AirPods, hai letto l’ultima?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.