AirPods Pro 2: cinque nuove funzionalità in arrivo quest'anno

Apple ha fornito un solido aggiornamento ai suoi migliori auricolari wireless lo scorso autunno con il lancio di AirPods Pro 2. Ora Apple lo sta portando a 11 con cinque nuovissime funzionalità in arrivo sugli AirPods Pro di seconda generazione: non è richiesto alcun aggiornamento hardware.

AirPods Pro 2: audio adattivo

AirPods Pro 2 ha attualmente tre modalità di controllo del rumore. La cancellazione del rumore silenzia efficacemente il mondo intorno a te. La trasparenza convoglia i suoni intorno a te mentre le tue orecchie sono tappate. E via… via è come suonavano le cuffie in-ear prima di AirPods Pro. Umido e ovattato. Probabilmente sei in Cancellazione del rumore o Trasparenza.

Entra nell’audio adattivo. Potresti non aver mai più bisogno delle altre due modalità. La modalità adattiva “fonde dinamicamente la modalità Trasparenza e la Cancellazione attiva del rumore in base alle condizioni dell’ambiente dell’utente per offrire la migliore esperienza del momento”, afferma Apple.

E funziona come un fascino.

L’audio adattivo ti consente di goderti la presenza della trasparenza mentre lavi i piatti, quindi di adattarti perfettamente alla cancellazione del rumore quando accendi l’aspirapolvere. Non ti accorgerai nemmeno che si è verificato il cambio di modalità perché la riproduzione audio sembra coerente. Il ritorno dei suoni ambientali intorno a te ti stupirà quando noterai cosa è appena successo.

Consapevolezza della conversazione

Fin dalla prima versione nel 2017, AirPods è sempre stato eccezionale nel permetterti di interrompere l’audio e sintonizzarti sul mondo. Con Auto-Pause, rimuovi semplicemente un AirPod dall’orecchio e la riproduzione si interrompe.

Conversation Awareness è una nuova interpretazione di un’idea simile.

Se parli con Conversation Awareness attivato, AirPods Pro 2 sarà in grado di abbassare automaticamente il volume e migliorare le voci delle persone che parlano di fronte a te. Mentre ciò accade, Conversation Awareness ridurrà attivamente il rumore di fondo dietro di te.

In altre parole, potrebbe essere finalmente possibile conversare in un bar. Che cosa? Non ti sto ignorando, lo sto facendo perché ci tengo! Ma seriamente, questo renderà possibile suonare la musica e salutare qualcuno che passa senza mai toccare i tuoi AirPods.

Disattiva o riattiva

Disattivare o riattivare l’audio potrebbe non sembrare così strabiliante come l’audio adattivo e la consapevolezza della conversazione, ma è altrettanto conveniente se utilizzi AirPods Pro 2 durante una telefonata. A partire da questo autunno, sarai in grado di disattivare facilmente l’audio durante qualsiasi chiamata tramite i tuoi AirPods premendo lo stelo. Premere di nuovo per riattivare l’audio. Non è necessario estrarre il telefono.

Volume personalizzato

Il volume personalizzato è una nuova funzionalità che si baserà sull’apprendimento automatico per consentire ad AirPods di “comprendere le condizioni ambientali e le preferenze di ascolto nel tempo per ottimizzare automaticamente l’esperienza multimediale”. Il passaggio automatico è una funzionalità per spostarsi tra i dispositivi Apple che esiste oggi. Un aggiornamento della funzione vedrà “il tempo di connessione tra i dispositivi Apple di un utente è significativamente più veloce e più affidabile”, secondo Apple.

Quindi questo è ciò che dobbiamo aspettarci con AirPods Pro 2 entro la fine dell’anno. I miglioramenti di Audio adattivo, Consapevolezza della conversazione, Disattivazione o riattivazione dell’audio, Volume personalizzato e Commutazione automatica saranno disponibili tramite un aggiornamento software gratuito a partire da questo autunno. Gli utenti potranno godere di un’esperienza ancora più personalizzata, adattabile e avanzata con i loro auricolari wireless Apple.