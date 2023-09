AirPods Pro 2, 5 nuove funzioni che ti faranno innamorare

L’innovazione non si ferma mai, soprattutto quando parliamo di Apple. Con il lancio di iOS 17, la già eccellente esperienza offerta dagli AirPods Pro 2 ha raggiunto nuovi livelli di eccezionalità. Ecco le cinque funzionalità che porteranno la tua esperienza acustica a un altro livello.

Audio Adattivo: un nuovo modo di ascoltare con AirPods Pro 2

Gli AirPods Pro 2 hanno introdotto un avanzato sistema di controllo del rumore, permettendoci di godere della nostra musica in modi diversi. Ma ora, con l’Audio Adattivo, la magia si realizza. Questa funzionalità dinamica combina le modalità Trasparenza e Cancellazione del Rumore in base all’ambiente circostante. Il risultato? Un’esperienza sonora fluida che si adatta in tempo reale, offrendoti sempre il suono perfetto.

Conversation Awareness

Mai più interruzioni brusche o necessità di rimuovere gli auricolari per conversare. Con la funzione Consapevolezza della Conversazione, gli AirPods Pro 2 riconoscono quando stai parlando e adattano automaticamente il volume. Riducendo i rumori di fondo e amplificando le voci davanti a te, questa funzionalità promette di rendere ogni conversazione più chiara e naturale.

Disattiva o attiva audio: la comodità è tutto

Durante le chiamate, a volte c’è bisogno di un momento di privacy. Con un semplice tocco sullo stelo degli AirPods Pro 2, puoi ora disattivare l’audio. Un ulteriore tocco, e sei di nuovo online. Una soluzione pratica e immediata che elimina la necessità di interagire con il dispositivo.

Volume personalizzato: un suono su misura per te con AirPods Pro 2

Il Volume Personalizzato non è solo un regolatore di volume. Grazie all’apprendimento automatico, gli AirPods Pro 2 sono ora in grado di capire le tue preferenze sonore e le condizioni ambientali, ottimizzando automaticamente l’esperienza di ascolto. La tua musica, i tuoi podcast o le tue chiamate suoneranno come non mai.

Commutazione Automatica

Chi possiede più dispositivi Apple sa quanto possa essere utile una transizione senza soluzione di continuità tra questi. La Commutazione Automatica, ora migliorata, assicura una connessione più rapida e affidabile tra i tuoi dispositivi. Passare da un iPad a un iPhone o a un Mac non è mai stato così semplice e veloce.

Gli AirPods Pro 2 erano già un prodotto top di gamma nel mondo degli auricolari wireless, ma con queste nuove funzionalità offerte da iOS 17, si posizionano definitivamente come un must-have per tutti gli appassionati di tecnologia e audio. Che tu stia cercando una sonorità perfetta, una conversazione chiara o una comodità senza precedenti, questi auricolari sono pronti a sorprenderti. Se non hai ancora fatto l’aggiornamento a iOS 17, ora hai cinque ottime ragioni per farlo.