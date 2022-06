AirPods Max: TUE con sconto immediato di 230€

State cercando delle nuove cuffie con cui ascoltare la musica, montare dei video, lavorare al PC, o perché no, guardare le vostre serie TV preferite? Se avete un prodotto Apple non potete non prendere in considerazione l’acquisto delle AirPods Max, un paio di over-ear di ultima generazione, ricche di tecnologia e con tante funzionalità smart pensate per farvi godere al meglio dei contenuti multimediali.

Girovagando sul web, ci siamo imbattuti in un’offerta davvero unica: il modello celeste delle AirPods Max si trova in sconto a soli 399,90€ al posto di 629,90€, con spedizione gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime e con consegna celere in poche ore. Inutile dirvi che si tratta di uno sconto unico (ben 230€ in meno sul prezzo di listino).

AirPods Max: per molti, ma non per tutti

Capiamo bene che il costo sia un po’ elevato, ma vi assicuriamo che è garantito dall’ottima qualità e dalle funzioni di cui queste cuffie dispongono. Il design è unico ed elegantissimo (sono disponibili in varie colorazioni, dalla Silver alla Space Gray, da quella celeste a quella rosa) e sono morbidissime. Non fanno male neanche dopo un utilizzo intenso e prolungato.

C’è un driver dinamico progettato da Apple che garantisce un suono ad alta fedeltà acustiva, ma non solo. Troviamo anche la cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni o la modalità trasparenza che vi fa immergere nella musica. In ultima analisi, c’è l’audio spaziale che vi promette un suono da “cinema” direttamente nelle vostre orecchie.

Con il chip H1 poi, la compatibilità con i prodotti della mela è immediata. Basta avvicinarle ad un iPhone, un iPad, un Mac per godere di un’associazione automatica e perfetta.

Insomma, a 399,90€ vi portate a casa un wearable di design, completo, con features smart e con un’autonomia eccellente. Costano un po’, ma se le provate vi assicuriamo che non tornerete più indietro.