AirPods IMPERMEABILI: la Custodia del momento è in super offerta su Amazon

Oggi Amazon ha appena messo in offerta una Custodia Impermeabile per AirPods a soli 26,50€, con un ottimo sconto del 34%. Questa è l’occasione perfetta per proteggere le vostre preziose AirPods Pro anche al mare o in piscina, senza preoccuparsi di schizzi d’acqua, sabbia e umidità.

La Custodia Impermeabile Catalyst per AirPods Pro è un accessorio indispensabile per chiunque possieda gli AirPods Pro. Questa custodia, oltre ad essere esteticamente gradevole, offre una protezione senza pari. Resistente all’acqua fino a 1 metro di profondità, protegge i vostri AirPods Pro da pioggia, neve e polvere. Ma non è tutto, la custodia è anche resistente agli urti, proteggendo il vostro investimento da cadute fino a 1,2 metri.

Il design brevettato di questa custodia rende estremamente semplice l’accesso alle AirPods Pro. Inoltre, la custodia è dotata di un moschettone di alta qualità, che vi permette di agganciarla allo zaino, alla borsa o ai pantaloni. Un altro vantaggio di questa custodia è la ricarica wireless, le cuffie possono continuare a ricaricarsi tramite le basi wireless anche con questa cover installata e non sarà quindi necessario rimuoverle dal case impermeabile ogni volta che bisogna caricarle.

La Custodia Impermeabile Catalyst per AirPods Pro è un accessorio di alta qualità, resistente e funzionale, che vale sicuramente più del suo prezzo. Non perdete questa occasione di proteggere i vostri AirPods Pro con stile e funzionalità. Approfittate dello sconto del 34% e acquistate la vostra custodia a soli 26,50€ su Amazon.

