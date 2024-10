AirPods di terza generazione a 139€ su Amazon; OFFERTA CHOC

Dopo l’annuncio della nuova linea di AirPods è tempo di sconti e oggi, su Amazon, le AirPods di terza generazione vengono messe in offerta con uno sconto del 18% per un costo finale d’acquisto di 139€.

Le cuffie bluetooth migliori al mondo? Ecco le AirPods di terza generazione

Le AirPods di terza generazione offrono un’esperienza audio avanzata grazie all’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa, che ti posiziona al centro della tua musica preferita, creando un’esperienza immersiva.

Il design è taglia unica, garantendo comfort per tutti gli utenti. Con il sensore di pressione, puoi facilmente controllare la riproduzione multimediale e gestire le chiamate con un semplice tocco, rendendo l’uso delle AirPods estremamente intuitivo.

Questi auricolari sono anche resistenti al sudore e all’acqua, sia per gli AirPods che per la custodia di ricarica, rendendoli perfetti per l’uso durante attività fisiche o in condizioni meteo non ideali. Le AirPods di terza generazione offrono due opzioni di ricarica: tramite custodia di ricarica Lightning o MagSafe, garantendo versatilità e comodità nella ricarica.

L’autonomia è uno dei punti forti di questi auricolari: potrai godere di fino a 6 ore di ascolto continuo con una singola ricarica e fino a 30 ore totali grazie alla custodia di ricarica, permettendoti di rimanere connesso per tutto il giorno senza preoccupazioni. Le AirPods di terza generazione combinano innovazione tecnologica e praticità, offrendo una qualità audio eccezionale e funzionalità che si adattano a uno stile di vita dinamico e attivo.

Su Amazon, oggi, le AirPods di terza generazione vengono messe in promozione con uno sconto del 18%: prezzo totale e finale di 139€. Approfittane subito!

