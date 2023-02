Usi quotidianamente gli AirPods, vorresti pulirli ma non sai come, vero? Ci passano un po’ tutti, per fortuna però che esistono strumenti specifici per questi accessori (auricolari wireless in generale). Su Amazon trovi infatti il kit di pulizia 3-in-1 di Hoppac in offerta a soli 4,99€. Spedizioni incluse, ovviamente.

Kit di pulizia AirPods: l’affare è su Amazon!

L’unico vero problema degli AirPods di Apple è che tendono a sporcarsi facilmente, accumulando polvere e altro in ogni anfratto. Non si salva nemmeno la custodia di ricarica. E poiché sporcizia è sinonimo anche di scarsa igiene, di tanto in tanto è importante pulire il tutto, magari con strumenti adeguati.

Questo accessorio dispone di design a doppia testa separata con una spugna floccante, una spazzola ad alta densità ed una punta in metallo per raggiungere tutti gli interstizi e pulire senza graffiare le superfici di AirPods.

La spugna morbida permette di raggiungere ogni angolo dell’interno della custodia wireless, mentre la spazzola ad alta densità serve a pulire facilmente lo sporco sulle griglie degli speaker. Infine, la punta in metallo serve a rimuovere lo sporco più ostinato con precisione chirurgica.

