AirPods, le la batteria dura poco è perché commetti questi errori senza saperlo

Se gli AirPods arrivano a metà giornata con la batteria scarica, non è detto che siano da cambiare. Spesso il problema nasce da gesti banali: auricolari lasciati fuori dalla custodia di ricarica, funzioni audio sempre attive, sensori sporchi, ricariche fatte male. Apple consiglia di riporli nella custodia quando non si usano. Sembra una cosa ovvia, ma è proprio l’errore più comune. E, alla lunga, pesa sull’autonomia degli auricolari Apple.

Batteria degli auricolari e custodia: cosa cambia davvero tra i modelli

Quando si parla di batteria degli AirPods, bisogna separare le due cose: da una parte ci sono gli auricolari, dall’altra la custodia di ricarica. Gli auricolari hanno una loro durata. La custodia, invece, è una piccola riserva di energia da tenere in tasca, nello zaino o sulla scrivania. Ogni volta che gli AirPods vengono inseriti nel modo giusto, iniziano a ricaricarsi. Sempre che anche la custodia abbia ancora carica.

Le differenze tra i modelli non sono secondarie. Secondo le specifiche Apple, gli AirPods Pro di seconda generazione arrivano fino a circa 6 ore di ascolto con una sola carica, mentre con la custodia si può arrivare a circa 30 ore complessive. Gli AirPods di terza generazione sono su valori simili, con variazioni legate al volume, all’uso reale e alle funzioni attive. Gli AirPods di prima e seconda generazione, invece, si fermano in genere intorno alle 4,5-5 ore di ascolto per carica, con la custodia che porta il totale a circa 24 ore.

Il punto è questo: lasciare gli auricolari fuori dalla custodia, magari sul comodino o accanto al computer, può far consumare energia anche quando non li si sta usando. Molti pensano che siano “spenti”. In realtà gli AirPods restano pronti a collegarsi. E questa prontezza, inevitabilmente, consuma batteria.

Come controllare l’autonomia da iPhone, iPad e Mac senza sorprese

Controllare la batteria degli AirPods richiede pochi secondi. Farlo spesso, però, può evitare brutte sorprese prima di una riunione, una chiamata o un viaggio. Su iPhone e iPad basta avvicinare la custodia aperta al dispositivo, con gli auricolari dentro. Dopo qualche istante compare una finestra con la percentuale di carica degli AirPods e della custodia. Meglio verificarla prima di uscire, non quando il segnale acustico avverte che la batteria è quasi finita.

C’è anche il widget Batterie di iOS e iPadOS, comodo perché mostra in una sola schermata Apple Watch, accessori Bluetooth e altri dispositivi collegati. Su Mac, invece, si può aprire la custodia, estrarre gli auricolari e controllare il livello dal menu Bluetooth o dalle impostazioni di sistema, selezionando gli AirPods tra i dispositivi disponibili. Non è la procedura di abbinamento iniziale: serve solo a verificare l’autonomia residua.

Questo controllo aiuta anche a capire se qualcosa non va. Se un auricolare si scarica molto più in fretta dell’altro, la causa può essere il microfono, un contatto di ricarica sporco o una batteria ormai consumata. Prima di pensare alla sostituzione, conviene pulire bene custodia e auricolari e osservare cosa succede dopo qualche ciclo di ricarica.

Cancellazione del rumore e trasparenza: le funzioni che fanno calare la batteria

Le funzioni più utili degli AirPods Pro sono anche quelle che consumano di più. La cancellazione attiva del rumore, o ANC, usa i microfoni esterni per captare i suoni intorno e ridurne la percezione. In treno, in metropolitana, in aereo o in un ufficio pieno di gente è comodissima. Ma resta sempre al lavoro. E la batteria lo sente.

Anche la modalità trasparenza richiede più energia rispetto a un ascolto normale. Lascia passare i suoni esterni attraverso i microfoni, così si possono sentire voci, traffico o annunci senza togliere gli auricolari. Nei modelli più recenti, la trasparenza adattiva può attenuare rumori forti, come sirene o lavori stradali. Ma anche in quel caso l’audio viene gestito in tempo reale. Non è gratis, almeno per la batteria.

Il consiglio è semplice: usare queste modalità quando servono davvero. In casa, per una chiamata breve o mentre si ascolta un podcast in una stanza tranquilla, si può disattivare la cancellazione del rumore e scegliere un’impostazione meno pesante. Nell’uso quotidiano cambia poco. Nelle giornate lunghe, però, può fare la differenza.

Pulizia, ricarica e uso singolo: le abitudini che allungano la vita degli AirPods

La pulizia degli AirPods non è solo una questione di igiene. I sensori sugli auricolari servono anche a capire quando vengono indossati e quando devono mettere in pausa la riproduzione. Se sono coperti da polvere, residui o cerume, possono funzionare male e tenere attivi gli auricolari anche quando non sono nell’orecchio. Il risultato è semplice: batteria consumata inutilmente.

Per pulirli, Apple raccomanda prudenza e materiali morbidi. Un panno asciutto e senza pelucchi è la scelta più sicura. Su alcune superfici esterne si può usare una piccola quantità di alcool isopropilico, facendo molta attenzione a non far entrare liquidi nelle aperture. Anche la custodia di ricarica va controllata: se i contatti interni sono sporchi, la ricarica può non partire o essere incompleta. Un bastoncino di cotone asciutto, passato con delicatezza, può rimuovere i residui visibili.

C’è poi un’abitudine semplice, ma spesso ignorata: usare un solo auricolare alla volta. La modalità Single AirPod permette di ridurre il consumo durante telefonate, podcast o ascolti non musicali, mentre l’altro auricolare resta in carica nella custodia. È utile anche per strada, perché lascia un orecchio libero per sentire ciò che accade intorno.

Infine, meglio non lasciare gli AirPods al caldo, per esempio in auto sotto il sole o vicino a fonti di calore. Le batterie agli ioni di litio soffrono le temperature elevate e, con il tempo, perdono capacità. Se la batteria dura poco, quindi, non sempre la colpa è dell’età del dispositivo. A volte sono piccoli errori ripetuti ogni giorno, senza nemmeno farci caso.