AirPods 3: pensati per TUTTO, oggi ad un prezzo TOP (-16%)

Se avete appena acquistato un nuovo iPhone, avrete sicuramente notato che nella confezione non vi sono le cuffie con filo… ma neanche un alimentatore per la ricarica. Come fare quindi per risolvere? Nessun problema, ci pensiamo noi. Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in due offerte davvero molto frizzanti.

La prima riguarda le AirPods di terza generazione (quelle uscite nell’autunno scorso, per intenderci). Il prezzo originale di questo paio di auricolari dovrebbe essere di 199,00€ ma oggi, si portano a casa a soli 167,99€. Lo sconto è del 16%, quindi abbastanza generoso. Ovviamente non c’è la copertura AppleCare+: se la volete il costo arriva a 206,99€. Invece se volete il caricatore veloce per iPhone sappiate che si trova a 16,99€ al posto di 25,00€.

AirPods 3 e caricatore Apple: gli indispensabili

Onestamente ci sentiamo di consigliarvi le AirPods 3 e non quelle precedenti per diversi motivi. Il primo è molto semplice. Troviamo l’audio spaziale con il rilevamento dinamico della testa. Questo fa sì che si possa avere un suono tridimensionale super avvolgente. Il design è tutto nuovo e quindi, anche più ergonomico. L’autonomia è eccezionale: sei ore di ascolto con una singola carica che diventano 30 totali grazie alla custodia che si ricarica via cavo, wireless o con il MagSafe. Sono cuffiette che resistono al sudore e l’acqua, quindi pensate anche per l’estate.con il sensore di pressione potrete facilmente controllare le chiamate in entrata, Siri, la musica. Pensata da comodità di rispondere al telefono mentre guidate semplicemente con le cuffie indossate, senza mai distrarvi dalla strada e con un semplice tap sull’orecchio. Super comodo, ma soprattutto super sicuro. A 167,99€ al posto di 199,00€ sono da prendere al volo.

Il caricatore USB di Apple ha laa porta Type C, quindi è pensato per i cavi di alimentazione che si trovano all’interno di nuovi prodotti della mela. La velocità di ricarica è di 20 W ed è pensato per funzionare al massimo delle sue prestazioni con iPad Pro, iPhone 13 pro e con qualsiasi altro dispositivo voi vogliate. Rispetto ai 25,00€ di listino, sappiate che risparmierete immediatamente il 32%. Sarà vostro a soli 16,99€.

E con meno di 200 € (molto meno) avrete degli accessori indispensabili per godere al meglio del vostro nuovo iPhone. Buon divertimento.