AirPods 3 al minimo storico grazie alla SUPER PROMO di eBay

Oltre ad iPhone 14, anche gli AirPods di terza generazione rientrano nella promozione di eBay pensata per portarsi avanti con i regali in vista del Natale. Utilizzando il codice REGALI22 si ottiene uno sconto del 15%, che in questo caso si traduce in un risparmio di 28,49 euro.

Calcolatrice alla mano, oggi puoi acquistare gli AirPods 3 a soli 161 euro e qualche centesimo, ovvero al minimo storico.

AirPods 3: audio spaziale e autonomia da capogiro

Gli AirPods di terza generazione, eccezion fatta per l’assenza del copriauricolare in silicone, prendono in prestito il design degli AirPods Pro. E lo stesso vale per la custodia di ricarica.

Elementi estetici a parte, gli auricolari wireless di Apple vantano una scheda tecnica fuori dal comune. Non lasciano indifferenti l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Immergiti nell’audio spaziale: gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e ti danno un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Nel lungo elenco che va sotto il nome di “scheda tecnica” figurano poi il supporto ai comandi vocali, la resistenza ad acqua e sudore, un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica (che diventano 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe) e i comandi touch tramite i sensori di pressione.

Infine, ti segnalo che – in pieno stile Apple – l’abbinamento è incredibilmente semplice: la sincronizzazione con iPhone, iPad e Mac è istantanea.

Avvicina gli AirPods al tuo iPhone o iPad e tocca Connetti per abbinarli a tutti i dispositivi nel tuo account iCloud. Potrai rispondere a una chiamata sull’iPhone mentre ascolti musica sul Mac, senza dover cambiare dispositivo.

Cosa devi sapere sulla promo eBay

Il codice REGALI22 è valido per uno sconto del 15%, che si traduce un risparmio massimo di 50 euro (come in questo caso). Ogni utente iscritto a eBay può utilizzare il sopracitato codice per un massimo di 4 volte e per una spesa minima di 15 euro. La promo è attiva fino alle 23:59 del 16 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.