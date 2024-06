AIR UP: la borraccia aromatizzata, tanto gusto durante gli allenamenti (-10%)

AIR UP è un brand ormai molto noto nell’ambito della produzione di borracce e oggi, su Amazon, viene scontata del 10% per essere poi venduta alla cifra finale d’acquisto di 61€.

Borraccia aromatizzata: 10% di sconto per il prodotto AIR UP

La borraccia AIR UP offre un modo innovativo per aumentare il consumo di acqua, sfruttando l’olfatto per gustare l’acqua in modo unico. Questo prodotto originale include cinque pod di gusti diversi: ciliegia e kola, tè freddo alla pesca, cassis, mango-frutto della passione e lime, permettendo di godere di oltre 25 litri di sapore.

Ideale per qualsiasi ambiente, la borraccia AIR UP è perfetta come borraccia da palestra o per l’uso quotidiano in ufficio. Compatibile sia con acqua liscia che frizzante, offrendo flessibilità secondo le preferenze personali. Il design con tappo a prova di perdite assicura che la borraccia possa essere portata ovunque senza preoccupazioni.

Un altro aspetto importante della borraccia AIR UP è la sua sostenibilità. Sia la borraccia che i pod aromatizzati sono prodotti utilizzando il 100% di energie rinnovabili, rendendo questa scelta ecologica e rispettosa dell’ambiente. Questo approccio permette di rimanere idratati senza compromettere il gusto e l’impatto ambientale.

I gusti naturali dei pod AIR UP sono creati solo con aromi naturali, sfruttando l’olfatto retronasale per aggiungere sapore all’acqua. Ogni pod può aromatizzare fino a 5 litri di acqua, permettendo di cambiare gusto quando si desidera. Questo rende la borraccia perfetta non solo per la palestra, ma anche per l’ufficio e la scuola. Costruita con materiali di alta qualità, la borraccia AIR UP è comoda e resistente.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 10% sulla borraccia AIR UP che viene venduta a 61€. Approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.