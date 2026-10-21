Il 17 ottobre 2026, secondo le prime ricostruzioni citate da The Hacker News, un attacco informatico contro OpenCode, piattaforma di programmazione assistita da intelligenza artificiale, ha esposto le chiavi API di una piccola parte degli utenti.

Quelle credenziali sono poi state usate per generare addebiti non autorizzati su account collegati a OpenAI, Anthropic e Google, con costi arrivati fino a 1.700 dollari. In sostanza: l’IA è stata violata e gli account degli utenti sono stati usati per consumare servizi a pagamento a loro carico.

L’intrusione nel sistema legacy e il furto delle chiavi API

OpenCode ha confermato su X che l’aggressore è entrato in un sistema legacy già in fase di dismissione. Un ambiente vecchio, insomma, che la società stava spegnendo passo dopo passo.

Da lì, secondo l’azienda, sono state raggiunte le chiavi di accesso salvate dall’1,4% degli utenti di OpenCode Console, la versione a pagamento ospitata sui server di OpenCode.

Non erano password nel senso classico del termine: le chiavi API sono credenziali digitali che permettono a un’applicazione di usare modelli e servizi esterni per conto dell’utente. E i costi finiscono poi sul relativo account. Un dettaglio decisivo.

Dax Raad, cofondatore di OpenCode, ha precisato che l’incidente ha riguardato solo Console e non l’applicazione open source installata in locale sui computer degli sviluppatori. “Quelle chiavi non arrivano mai a noi”, ha scritto, cercando di fissare con chiarezza i confini della violazione.

Gli addebiti non autorizzati su OpenAI, Anthropic e Google

Diversi utenti si sono accorti del problema prima ancora di leggere l’avviso ufficiale, controllando le proprie fatture OpenAI o le notifiche di consumo sui servizi collegati.

Su Reddit e su X sono comparsi messaggi di sviluppatori che segnalavano spese anomale, crediti bruciati in poche ore e traffico prodotto da richieste mai autorizzate.

Colin Parsons, uno degli utenti che hanno raccontato pubblicamente l’accaduto, ha scritto di aver ricevuto addebiti per 281 dollari su OpenAI e 168 dollari su Anthropic. Un altro sviluppatore, Preston Zeller, ha stimato perdite per circa 1.700 dollari. Un terzo utente ha riferito oltre 700 dollari di consumo su OpenAI prima di riuscire a scollegare la propria chiave.

OpenCode ha inviato una email agli utenti coinvolti nella mattinata successiva alla prima possibile esposizione, spiegando che chi non aveva ricevuto l’avviso non risultava interessato dalla breccia. Nel frattempo, Anthropic ha revocato le chiavi Claude considerate compromesse, OpenAI ha detto di aver lavorato con OpenCode per ripristinare gli accessi e rimborsare i crediti consumati durante l’attacco, mentre Google ha sospeso i progetti in cui aveva rilevato attività sospette.

La pista della distillazione dei modelli e i dubbi degli esperti

OpenCode ha collegato l’episodio a un possibile attacco di distillazione su larga scala.

Il meccanismo, in breve, è questo: le risposte di un modello di IA costoso vengono usate, senza autorizzazione, per addestrare o migliorare un modello più economico. Chi possiede le chiavi rubate può inviare grandi quantità di richieste ai sistemi di aziende come OpenAI o Anthropic, raccogliere le risposte e trasformarle in materiale di addestramento. È una pista possibile, ma al momento non provata pubblicamente.

Alcuni specialisti di cybersecurity, commentando il caso, hanno invitato alla cautela: il furto delle credenziali potrebbe anche rientrare in una violazione più comune, con un uso successivo ancora tutto da chiarire. OpenCode, finora, non ha indicato quanti dati siano stati effettivamente sottratti oltre alle chiavi. E non ha spiegato nel dettaglio come l’attaccante sia riuscito a entrare nel sistema legacy. La società ha però riferito che i tentativi di intrusione sono andati avanti per circa 48 ore, costringendo il team tecnico a tenere attivi senza sosta gli strumenti di difesa.

Filtri di sicurezza, risposta all’incidente e misure per gli utenti colpiti

Durante l’analisi dell’attacco, ha raccontato Raad, il team di OpenCode si è trovato davanti a un problema inatteso: i modelli di IA usati per esaminare il codice malevolo rifiutavano di processarlo perché quei contenuti facevano scattare i filtri di sicurezza. “È stato piuttosto frustrante”, ha ammesso il cofondatore su X.

La situazione si è sbloccata quando OpenCode ha ottenuto accesso al programma Daybreak Blue di OpenAI, pensato per fornire a soggetti verificati modelli meno rigidi nelle attività difensive di sicurezza informatica. David Sacks, copresidente del Consiglio dei consulenti per la scienza e la tecnologia del presidente degli Stati Uniti, ha commentato che OpenCode si è trovato davanti allo stesso ostacolo già segnalato da Hugging Face: sistemi avanzati che, nel pieno di un incidente, non analizzano codice dannoso proprio quando serve per difendersi.

Agli utenti coinvolti, OpenCode ha chiesto di revocare e sostituire le chiavi API direttamente presso ciascun provider, controllare le fatture, disattivare le integrazioni non necessarie e verificare eventuali consumi anomali. Una procedura noiosa, ma concreta. In casi come questo, il danno non passa solo dal furto di dati: passa anche dal conto, voce per voce.