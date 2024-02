Aggiungi 64GB di storage ai tuoi devices con la microSD SanDisk a 11€

SanDisk è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, la sua microSD è scontata del 41% e venduta a 11,27€.

microSD ad 11: Amazon outlet

La microSD SanDisk rappresenta una soluzione affidabile e versatile per espandere la capacità di archiviazione dei dispositivi digitali. Con una capacità di memoria di 64 GB, questa scheda microSD offre un ampio spazio per memorizzare una vasta gamma di contenuti, tra cui foto, video, musica e app.

Progettata per essere compatibile con una varietà di dispositivi, tra cui tablet, smartphone e fotocamere mirrorless, la scheda SanDisk Ultra è stata certificata conforme agli standard di compatibilità di Google, garantendo una piena funzionalità con i dispositivi Android e Chromebook. Inoltre, è ottimizzata per l’utilizzo con smartphone e tablet Android, consentendo un’esperienza di archiviazione fluida e affidabile.

Con la possibilità di memorizzare fino a 1 TB di dati, questa scheda è ideale per archiviare una vasta collezione di foto e video in Full HD, offrendo una grande capacità di archiviazione per le esigenze di memorizzazione più elevate. La classe 10 della scheda garantisce una registrazione e riproduzione fluida dei video in Full HD, mentre la velocità di trasferimento fino a 120 MB/s consente di spostare fino a 1000 foto in un minuto, rendendo il processo di trasferimento dei dati veloce ed efficiente.

Inoltre, grazie alla classe di prestazioni A1, è possibile caricare le app rapidamente, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e reattiva. La scheda è anche compatibile con il lettore USB 3.0 MobileMate, offrendo una maggiore flessibilità di utilizzo.

Su Amazon, oggi, è presente una super offerta con sconto del 41% sulla microSD SanDisk che viene venduta a 11,27€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.