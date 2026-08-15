Apple li ha rilasciati gratis, ma bisogna essere veloci nell'installare tutto e subito

Apple ha rilasciato gratis, il 7 agosto 2026, tre aggiornamenti per Mac. Conviene però non perdere tempo: servono a chiudere una falla di sicurezza legata a Condivisione schermo, che secondo l’azienda poteva permettere a un utente sulla stessa rete di accedere senza credenziali valide.

Le tre versioni da installare subito: Sonoma 14.8.9, Sequoia 15.7.9 e Tahoe 26.6.1

Gli aggiornamenti pubblicati da Apple riguardano tre diverse versioni di macOS: macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 e macOS Tahoe 26.6.1. Non sono update pensati per portare nuove funzioni o cambiamenti evidenti nell’uso di tutti i giorni. Stavolta il punto è un altro: chiudere una falla di sicurezza ritenuta importante. Il rilascio in contemporanea copre sia i Mac più recenti, compatibili con macOS Tahoe, sia quelli rimasti su versioni precedenti come Sonoma e Sequoia.

In sostanza, molti utenti potrebbero già trovare un aggiornamento pronto, anche se il numero cambia a seconda del modello e del sistema installato. La tempistica si è fatta notare: macOS 26.6 era uscito da poco e, intanto, la nuova fase di test di macOS 27 non risulta ancora disponibile al pubblico. Una coincidenza, forse. Ma tre correzioni arrivate insieme fanno pensare a una certa fretta nel mettere una pezza al problema.

La falla in Condivisione schermo: accesso possibile senza credenziali sulla stessa rete

La vulnerabilità riguarda Condivisione schermo su Mac, la funzione che permette a un altro utente di vedere o controllare il display del computer, normalmente solo dopo autorizzazione. Nella documentazione di sicurezza pubblicata da Apple, si legge che in alcune condizioni un utente collegato alla stessa rete poteva accedere alla funzione senza avere credenziali valide.

Sembra un dettaglio tecnico, ma non lo è. In casa il rischio può apparire più basso, perché la rete Wi-Fi di solito è usata da poche persone conosciute. In ufficio, in università, in un coworking o su reti condivise, invece, cambia tutto.

Un accesso non autorizzato a Condivisione schermo può permettere di vedere ciò che compare sul monitor e, nei casi peggiori, di interagire con il Mac. Apple non ha indicato, almeno nelle informazioni disponibili, casi confermati di uso attivo della falla. Ma questo non vuol dire che si possa rimandare. Il consiglio che circola tra tecnici e amministratori IT è semplice: aggiornare appena possibile, perché la vulnerabilità tocca una funzione delicata e potenzialmente esposta sulle reti locali.

Perché aggiornare subito: dopo la pubblicazione del bug il rischio sale

Il motivo per installare in fretta macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 o macOS Tahoe 26.6.1 è piuttosto chiaro: quando i dettagli di una correzione diventano pubblici, anche la falla diventa più nota. Non solo agli utenti attenti alla sicurezza, ma anche a chi va in cerca di punti deboli da usare.

È una dinamica normale nella cybersicurezza. Prima dell’aggiornamento, il bug può essere conosciuto da pochi ricercatori o dagli ingegneri dell’azienda. Dopo la nota di sicurezza, invece, la platea si allarga. Chi non aggiorna resta quindi scoperto più a lungo, mentre informazioni e strumenti legati al problema iniziano a circolare. Per questo Apple invita, come spesso accade in casi simili, a tenere aggiornati i dispositivi.

L’update è gratuito e non richiede operazioni complicate. Servono una connessione stabile, un po’ di tempo e, meglio ancora, un backup recente con Time Machine o con un altro sistema affidabile. Una precauzione normale, ma sempre utile prima di qualsiasi aggiornamento di sistema.

Come verificare e installare l’update da Impostazioni di Sistema

Per controllare se l’aggiornamento è disponibile bisogna aprire Impostazioni di Sistema sul Mac, entrare in Generali e poi scegliere Aggiornamento Software. Se il dispositivo è compatibile, comparirà una delle tre versioni rilasciate da Apple: Sonoma 14.8.9, Sequoia 15.7.9 oppure Tahoe 26.6.1.

A quel punto basta avviare il download e seguire le istruzioni sullo schermo. Durante l’installazione il Mac potrebbe riavviarsi una o più volte: è normale. Meglio non spegnerlo, non chiudere il coperchio dei portatili collegati alla corrente e aspettare la fine della procedura, anche se per qualche minuto sembra tutto fermo.

Chi usa il Mac per lavoro può programmare l’installazione in un momento più tranquillo, magari a fine giornata. Ma rinviare troppo non è una buona idea. La correzione riguarda una falla precisa in Condivisione schermo e, ora che il bug è pubblico, aggiornare resta il modo più semplice per riportare la sicurezza del sistema a un livello adeguato.