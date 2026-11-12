Aggiornamento Digitale Terrestre: arriva il Bitrate dei canali, finalmente vedremo di tutto

La televisione digitale terrestre continua a evolversi e un nuovo aggiornamento tecnico introduce differenze che possono incidere sulla qualità dei canali ricevuti nelle case italiane.

La rilevazione dell’11 novembre 2026 fotografa i flussi delle principali reti nazionali, con variazioni nella gestione della banda e nelle tecnologie utilizzate. Tra HD, HEVC e DVB-T2, alcuni cambiamenti non sono immediatamente percepibili davanti allo schermo, ma aiutano a capire come viene distribuito il segnale. Per gli spettatori, conoscere questi dettagli permette di distinguere un aggiornamento tecnico da un effettivo cambiamento dei canali disponibili.

Rai tra DVB-T2, HEVC e 4K: cosa cambia nei mux e sui canali principali

La parte più tecnica dell’aggiornamento Rai passa dal Mux R Rai, che ha 19,91 Mbps disponibili e cambia assetto in base ai TGR regionali attivi. Quando tutti i servizi regionali sono presenti, Rai 1 HD e Rai 2 HD viaggiano intorno ai 3,10 Mbps in MPEG-4, con risoluzione 1920x1080i. Alcuni flussi di Rai 3 TGR, come Piemonte e Lombardia, risultano invece in HD a 1280x720p.

In altre combinazioni il bitrate si muove: secondo i dati tecnici diffusi, Rai 1 e Rai 2 possono andare da 2,40 a 4,50 Mbps, mentre nella configurazione con TGR Emilia-Romagna attivo arrivano fino a 9,50 Mbps.

Il passaggio più evidente resta però quello del Mux B Rai DVB-T2, che dispone di 36,71 Mbps e ospita canali in HEVC, tra cui Rai 4 HD, Rai Premium HD, Rai News 24 HD e Rai Storia HD. Qui c’è anche Rai 4K sul canale 101, con video HEVC a 3840x2160p, 50 fps e bitrate tra 8,00 e 14,50 Mbps. Non è un dettaglio per addetti ai lavori: è il segnale più chiaro del passaggio verso una piattaforma più leggera ed efficiente, anche se non tutti i televisori di casa sono già pronti.

Mediaset, Cairo e Persidera: bitrate variabili e HD nella nuova rete nazionale

Sul fronte Mediaset, i mux nazionali confermano una distribuzione ormai centrata sull’alta definizione. Nel Mux Mediaset3, per esempio, Rete4 HD, Canale5 HD e Italia1 HD sono indicati in MPEG-4 a 1920x1080i, con bitrate video variabile: Canale5 HD tra 3,00 e 7,70 Mbps, Italia1 HD fino a 8,40 Mbps.

Nel Mux Mediaset1 compaiono Iris HD, La5 HD, 27Twentyseven HD e TGCOM24 HD, mentre nel Mux Mediaset2 trovano spazio canali come Cine34, Focus, TOPcrime, Boing HD e Cartoonito HD. Cairo mantiene una struttura più essenziale: LA7 HD è segnalata intorno ai 4,50 Mbps, con audio a 192 kbps, mentre LA7CINEMA HD resta poco sotto i 4 Mbps.

Persidera, invece, porta un pacchetto più ampio e spezzettato, con NOVE HD, TV8 HD, Real Time HD, DMAX HD, Sky TG24 HD, SuperTennis HD e diversi canali musicali o tematici. In molti casi il bitrate è dinamico. In parole semplici, la qualità può cambiare in base al programma trasmesso, allo spazio disponibile nel mux e alla banda assegnata in quel momento.

Risintonizzazione consigliata: quando farla e quali problemi può risolvere

Dopo un aggiornamento del genere, la risintonizzazione automatica dei canali resta la strada più semplice per evitare doppioni, canali spariti o messaggi di segnale debole. Servono pochi minuti dal menu del televisore o del decoder: impostazioni, canali, ricerca automatica. Meglio farla nelle ore centrali della giornata, quando eventuali lavori tecnici locali dovrebbero essere già conclusi, anche se non c’è un orario valido per tutta Italia.

Chi ha un televisore compatibile con DVB-T2 e HEVC Main 10 può controllare anche la corretta ricezione dei canali di test e dei servizi con la nuova codifica. Se invece alcuni canali restano neri, la causa può essere l’impianto d’antenna, un decoder vecchio o una copertura locale non stabile.

“Prima di chiamare un tecnico, conviene rifare la scansione completa”, spiegano spesso gli installatori. Un consiglio pratico, non una formalità: con il nuovo bitrate dei canali TV nazionali, il digitale terrestre cambia dietro le quinte, ma alla fine gli effetti si vedono sul telecomando.