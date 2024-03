Affronta il freddo con Thè e tisane calde e preparale con il bollitore elettrico Philips in SUPER SCONTO

Philips è un’azienda che recita un ruolo da protagonista in diversi settori e diversi ambiti della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 28% sul suo bollitore elettrico per un costo finale di 35,99€.

Bollitore elettrico Philips: Amazon lancia il maxi sconto

Il bollitore Philips rappresenta un’eccellente combinazione di stile, funzionalità e durata nel tempo. Progettato con cura e realizzato con materiali di alta qualità, questo bollitore è concepito per durare nel tempo e offrire prestazioni affidabili in ogni occasione.

La capacità generosa di 1,7 litri consente di preparare fino a 7 tazze di bevanda in una sola volta, rendendolo ideale per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia o di un piccolo gruppo. Grazie alla sua costruzione in acciaio inox spazzolato, il bollitore Philips non solo si presenta con un aspetto elegante e moderno, ma garantisce anche una resistenza e una durabilità superiori.

La resistenza piatta super efficiente assicura una bollitura rapida dell’acqua, consentendo di risparmiare tempo prezioso durante la preparazione delle bevande calde. Inoltre, il coperchio a molla con ampia apertura rende la pulizia del bollitore un’operazione semplice e veloce. Il pulsante di apertura è stato progettato per evitare il contatto con il vapore.

L’aggiunta di un’elegante spia luminosa blu integrata nell’interruttore non solo conferisce un tocco di stile al bollitore, ma fornisce anche un’indicazione visiva chiara quando il dispositivo è in funzione. Con una tensione di 220 volt e una potenza di 2200 watt, il bollitore Philips offre prestazioni affidabili e efficienti, garantendo risultati ottimali in ogni situazione.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 28% sul bollitore elettrico targato Philips che viene venduto a 35,99€.

