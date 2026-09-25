Addio WhatsApp su questi dispositivi a partire dal 1° ottobre: tutti gli smartphone coinvolti

WhatsApp sta per cambiare nuovamente i requisiti minimi e alcuni smartphone più datati rischiano di non poter più utilizzare normalmente l’app nelle prossime settimane.

Il cambiamento riguarderà soprattutto dispositivi rimasti fermi a vecchie versioni di Android e iOS, anche se l’età del telefono da sola non basta per capire se sarà coinvolto. Prima di pensare a sostituirlo conviene quindi controllare il sistema operativo installato e verificare se sono ancora disponibili aggiornamenti. Per alcuni utenti sarà sufficiente un update, mentre per altri il problema potrebbe diventare definitivo.

Le nuove soglie minime: Android 6 da ottobre e iOS 15.5 da novembre 2026

Dal 1° ottobre 2026, in base ai requisiti ufficiali indicati da Meta, gli smartphone Android dovranno avere almeno Android 6 per continuare a usare WhatsApp con tutte le funzioni disponibili. Chi ha un telefono fermo ad Android 5 o a versioni precedenti rischia quindi di non poter più mandare messaggi, fare chiamate o ricevere aggiornamenti di sicurezza. Non è una scelta legata al modello in sé, ma al sistema: le versioni più vecchie non ricevono più patch e faticano a reggere alcune novità dell’app.

Per gli utenti Apple il calendario è leggermente diverso. Fino al 30 novembre 2026, WhatsApp su iPhone resterà compatibile con i dispositivi dotati di iOS 15.1 o versioni successive. Dal giorno dopo, però, la soglia salirà a iOS 15.5. Gli iPhone che non possono arrivare a quella versione perderanno il supporto. Prima di pensare a cambiare telefono, conviene quindi fare una verifica nelle impostazioni: bastano pochi secondi, ma possono evitare brutte sorprese.

I modelli più esposti: da Galaxy S3 e Moto G ai vecchi LG e Sony Xperia

Tra i cellulari Android più a rischio ci sono modelli che per anni sono stati molto diffusi anche in Italia. Nell’elenco rientrano Samsung Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core e Galaxy Trend Lite. Ci sono anche il Motorola Moto G di prima generazione e il Moto E di prima generazione, due telefoni che avevano venduto molto nella fascia economica. Vecchie glorie, insomma, oggi spesso finite in un cassetto o ancora usate da figli, genitori e nonni.

La lista comprende anche diversi dispositivi LG, tra cui Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2 e LG G2 Mini. A questi si aggiungono Nexus 4, Sony Xperia Z e Sony Xperia SP. Meta precisa però un punto importante: la compatibilità non dipende solo dal nome del telefono, ma dalla versione del sistema operativo installata. In alcuni casi, se il produttore ha rilasciato aggiornamenti e l’utente li ha fatti, il dispositivo potrebbe continuare a funzionare. Non è la regola, ma può capitare.

Backup, verifica del sistema e cambio telefono: cosa fare prima del blocco

Prima del blocco, la cosa più prudente è fare un backup di WhatsApp. Chat, foto, video, messaggi vocali e documenti possono essere salvati su Google Drive per Android o su iCloud per iPhone. Meglio farlo con il telefono collegato al Wi-Fi e con la batteria carica: se l’archivio è pesante, l’operazione può richiedere un po’ di tempo. “Ho ancora un vecchio Galaxy che uso solo per i gruppi di famiglia”, raccontava un utente in un forum tecnico. Situazioni del genere sono tutt’altro che rare.

Per controllare la versione installata, su Android bisogna entrare in Impostazioni e cercare Informazioni sul telefono o Sistema. Su iPhone il percorso è Impostazioni, poi Generali e Info. Se il dispositivo non può essere aggiornato almeno ad Android 6 o, nel caso di Apple, a iOS 15.5 dopo la scadenza prevista, l’unico modo per continuare a usare WhatsApp senza limitazioni sarà passare a uno smartphone più recente. Non per forza un top di gamma: basta un telefono con un sistema ancora supportato.