Addio vecchia stampante, con questa soluzione puoi farlo ovunque e senza comprare più cartucce

Stampare un documento senza cartucce e senza avere una vera stampante sulla scrivania oggi è possibile grazie a dispositivi sempre più piccoli e portatili.

Le nuove stampanti termiche A4 puntano proprio su questo: poco ingombro, utilizzo anche fuori casa e nessun problema legato all’inchiostro che si secca. Action ha attirato l’attenzione con un modello economico pensato per studenti e lavoratori in movimento. Prima di considerarlo un sostituto della stampante tradizionale, però, conviene capire bene come funziona e quali sono i suoi limiti.

Stampa termica, niente cartucce: ecco come funziona davvero

Il punto forte della Fichero A4 pocketprinter è la stampa termica. Non servono toner, non servono cartucce: testo e immagini vengono impressi sul foglio grazie al calore, usando una carta trattata apposta. Tradotto: niente serbatoi da sostituire e niente testine bloccate dopo settimane di inutilizzo. Per chi stampa poco, può essere una bella comodità.

C’è però un limite chiaro: serve carta termica compatibile, perché i normali fogli A4 non vanno bene. Secondo le informazioni di Action riprese da iPhoned, la stampante lavora in bianco e nero con risoluzione di 300 dpi. Va bene quindi per moduli, appunti, ricevute, bozze di lavoro o etichette. Molto meno per fotografie o documenti a colori.

Prezzo, carta termica e alternative: quanto costa davvero

Da Action la mini stampante A4 Fichero costa 49,95 euro, una cifra che aiuta a spiegare il rapido esaurimento segnalato online. Nella confezione ci sono anche cinque rotoli A4, così si può iniziare a stampare subito senza comprare altro al primo utilizzo. Le ricariche, sempre secondo i dati del rivenditore, prevedono un pacco da 200 fogli di carta termica a 9,95 euro e rotoli venduti a 4,95 euro.

Chi non la trova da Action può cercare lo stesso modello su piattaforme come bol, dove però il prezzo risulta circa doppio, oppure guardare modelli simili su Amazon nella fascia dei 50 euro. Attenzione, però: non tutte le stampanti termiche stampano davvero in formato A4. Alcune sono pensate solo per etichette o scontrini. E non è un dettaglio da poco.

Portatile, con app e batteria: quando ha senso una mini stampante A4

La stampante portatile Fichero misura 28 x 7 x 5,4 centimetri e pesa 622 grammi. Più che una stampante da scrivania, sembra un accessorio da infilare in borsa. Nella confezione è prevista anche una custodia, utile per tenere insieme dispositivo e accessori senza ritrovarli sparsi nello zaino.

Il collegamento avviene tramite Bluetooth 5.2 con l’app Fichero Printer, disponibile per smartphone, mentre al computer si collega con porta USB-C. Il raggio wireless dichiarato arriva fino a 10 metri. La batteria integrata, secondo Action, permette di stampare fino a circa 200 fogli con una carica, per un’autonomia massima di 1,5 ore; per una ricarica completa servono circa tre ore.

Può quindi tornare utile a studenti, lavoratori in trasferta, artigiani o a chi deve stampare ogni tanto un documento lontano da casa. Per grandi quantità, invece, una stampante tradizionale resta la scelta più sensata. Anche perché la carta termica, col tempo, può scolorire. L’offerta Action descritta riguarda il mercato dei Paesi Bassi, quindi prezzo e disponibilità non vanno considerati automaticamente validi anche nei negozi italiani.