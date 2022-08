Addio tendinite: Tappetino per Mouse con supporto polso a 6€

Questo tappetino per mouse ergonomico con poggia-polso è l’ideale per ridurre il dolore al polso, evitare le tendiniti e ad alleviare la pressione di lavoro. Perfetto per proteggere chi, col computer, ci lavora molte ore al giorno. E costa solo 6€ e spicci incluse spedizioni per gli utenti Amazon Prime.

La base in gomma antiscivolo può si fissa saldamente alla scrivania e riduce lo slittamento, fornendo così un supporto stabile per mouse e polso. Realizzato in poliestere di alta qualità, la superficie del tappetino del mouse è liscia e comoda per controllare i movimenti del mouse, senza attrito e in fluidità.

Caratteristiche & Feature

Il supporto per il polso del tappetino per mouse è realizzato in memory foam, e ciò aiuta il polso a mantenere la corretta posizione fisiologica e a ridurre la pressione sul polso.

La parte inferiore invece è in gomma antiscivolo, e ciò impedisce al pad di spostarsi mentre muovete il mouse. Il tessuto di rivestimento, invece, è flessibile e a doppio strato, morbido e pieghevole: ciò farà sì che durerà più a lungo, senza strappi o segni visibili di usura per lungo tempo.

Infine, il pad ha dimensioni ergonomiche e uno spessore di soli 20 mm nel punto più alto (misure 255mm x 210mm x 20mm).

Dì pure addio a tendiniti, borsiti e altri fastidi della mano e del polso, grazie a questo tappetino per mouse ergonomico che puoi comprare a 6,49€ con spedizioni rapide Prime.