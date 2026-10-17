Addio raccomandate, arriva le notifiche digitali: il rischio però è di perdere i pagamenti e affrontare le more

È un cambiamento concreto nel rapporto con la pubblica amministrazione: meno code, meno carta, tempi più brevi. Ma porta anche nuove attenzioni. Perché una notifica ricevuta via PEC o sull’app IO può avere gli stessi effetti della vecchia busta consegnata dal postino.

Per anni la scena è stata sempre la stessa: l’avviso nella cassetta, il passaggio all’ufficio postale, la fila allo sportello e solo alla fine la lettura dell’atto. Con SEND il percorso cambia. L’ente pubblico carica il documento sulla piattaforma e il sistema prova a notificare l’atto cercando un recapito digitale valido del destinatario.

L’idea della pubblica amministrazione è rendere più semplice l’invio di multe, tributi, avvisi e atti amministrativi, tagliando tempi e costi. “L’obiettivo è portare la notifica dove il cittadino già si trova, sul telefono o nella casella digitale”, spiegano da tempo gli enti coinvolti nei programmi di digitalizzazione. La carta, però, non sparisce di colpo: resta prevista quando la consegna digitale non è possibile o non va a buon fine.

PEC, INAD e app IO: i recapiti digitali che danno valore legale alla notifica

Il punto centrale sono i recapiti digitali. Quando un’amministrazione carica un atto su SEND, la piattaforma verifica se il destinatario ha un indirizzo utilizzabile, a partire dalla PEC registrata negli elenchi pubblici, come INAD, l’Indice nazionale dei domicili digitali. In alternativa può entrare in gioco l’app IO, già usata da molti cittadini per pagamenti, bonus e comunicazioni con gli enti.

Smartphone e busta verde affiancati: il passaggio dalle raccomandate cartacee alle notifiche digitali della PA.

Se il recapito c’è ed è valido, la notifica digitale ha valore legale, con effetti simili a quelli della raccomandata tradizionale. Ed è qui che cambia l’abitudine: non basta più aspettare il postino. Una comunicazione ufficiale può arrivare anche come avviso sullo smartphone. Un passaggio importante, soprattutto per chi controlla poco la PEC o ha attivato l’app senza aprirla con regolarità.

Multe e atti pubblici online: lettura, pagamento e accesso con SPID, CIE o CNS

Il caso più concreto riguarda le multe stradali e gli altri atti pubblici notificati dagli enti locali. Quando l’atto viene depositato, il cittadino può ricevere sull’app IO un messaggio di cortesia e consultare i documenti online, senza andare a ritirare la comunicazione. Per leggere il contenuto servono strumenti di identità digitale come SPID, CIE o CNS, necessari per entrare nell’area riservata e vedere l’atto in sicurezza.

Se si tratta di una sanzione, il pagamento può essere fatto tramite pagoPA, anche dal telefono, senza bollettini da compilare o passaggi in tabaccheria. Per chi usa già i servizi digitali, il percorso è semplice: si apre l’avviso, si controlla l’importo, si paga. Per altri, soprattutto anziani o persone meno abituate agli strumenti online, il passaggio può richiedere tempo. E proprio da qui passa una parte della riuscita del sistema.

Quando il digitale non basta: busta verde, CAF e tutele per chi resta fuori

Se non c’è un recapito digitale valido, oppure se la consegna tramite PEC o app IO non riesce, SEND non lascia l’atto in sospeso. La legge prevede il ritorno ai canali tradizionali: al cittadino arriva un avviso cartaceo, spesso la cosiddetta busta verde, con le istruzioni per accedere al documento online. Anche in questo caso la lettura dell’atto passa da SPID, CIE o CNS. Chi non ha questi strumenti può chiedere aiuto a intermediari abilitati, come un CAF, per farsi assistere nella consultazione.

È una rete di protezione necessaria, perché il passaggio alle notifiche digitali non può lasciare indietro chi non ha competenze, dispositivi o una connessione stabile. La strada, però, è segnata: la raccomandata cartacea non scompare del tutto, almeno per ora, ma perde peso. Al suo posto cresce un modello in cui lo Stato comunica sempre più attraverso canali digitali, con meno passaggi fisici e più attenzione alla gestione del proprio domicilio digitale.