Addio improvviso al progetto di Apple: era il più grande mai ideato fino ad oggi

Secondo nuove indiscrezioni di settore, il design originario dell’iPhone 20 Pro sarebbe stato messo da parte per problemi di produzione e per la difficoltà tecnica di realizzare uno schermo interamente in vetro, senza bordi visibili e con i sensori nascosti sotto il display.

Il piano iniziale per l’iPhone 20 Pro, almeno stando ai rendering circolati nelle ultime settimane e ripresi da fonti vicine alla filiera, puntava a un telefono quasi senza interruzioni. Un display tutto vetro, bordi ridotti fino a sparire e una parte frontale capace di dare l’idea di “galleggiare” sopra il telaio. Non un semplice ritocco estetico, quindi, ma il tentativo di portare più avanti una strada già vista negli anni con schermi curvi e pannelli edge, soprattutto nel mondo Android.

Il punto più delicato, però, era un altro: inserire Face ID sotto lo schermo e la fotocamera frontale sotto il display. Soluzioni su cui Apple lavora da tempo, ma che, secondo le informazioni disponibili, non sarebbero ancora pronte per una produzione di massa con gli standard richiesti dall’azienda. “L’idea era eliminare ogni elemento visibile dalla parte anteriore”, ha spiegato una fonte citata dai media specializzati. Un iPhone pensato per segnare uno stacco netto rispetto ai modelli attuali. Poi è arrivato il problema industriale. E lì il progetto si sarebbe fermato.

Problemi di resa produttiva: perché Apple avrebbe ridimensionato l’iPhone del ventennale

A pesare sulla scelta sarebbero stati soprattutto i problemi di resa produttiva. In parole semplici: la difficoltà di ottenere, durante la fabbricazione dei nuovi pannelli, un numero sufficiente di unità perfette e in linea con i controlli qualità. Su un iPhone senza cornici, con vetro curvato con precisione e componenti biometrici nascosti sotto la superficie, basta poco per compromettere luminosità, resistenza, riconoscimento del volto o qualità della fotocamera.

Un prototipo di smartphone su un banco di test richiama i dubbi produttivi sul design tutto vetro dell’iPhone 20 Pro.

Se confermata, la decisione racconta bene il modo in cui Apple gestisce il rischio: può permettersi di aspettare, ma difficilmente porta sul mercato una tecnologia se la filiera non garantisce numeri e affidabilità. Anche il momento non aiuta. Forniture complesse, costi dei componenti e margini sempre più sotto controllo avrebbero reso un iPhone del ventennale con un design così spinto una sfida pesante anche per Cupertino. “Non è una rinuncia all’idea, è un rinvio tecnico”, ha osservato un analista della catena asiatica citato dai siti di settore. Una frase prudente, certo. Ma che dice molto.

Il possibile piano B: iPhone 20 Pro senza cornici ma con Dynamic Island

Il modello atteso per il prossimo anno potrebbe quindi essere meno estremo rispetto a quello immaginato nei rendering più ambiziosi. Le immagini più recenti parlano di un iPhone 20 Pro senza cornici evidenti, ma ancora con la Dynamic Island, la pillola introdotta con gli iPhone 14 Pro e diventata nel tempo uno dei segni più riconoscibili dell’interfaccia Apple.

Sarebbe una scelta meno radicale, ma più vicina a ciò che oggi la produzione può reggere. In questo scenario, Apple continuerebbe a lavorare molto sul frontale, assottigliando ancora i bordi e curando il passaggio tra vetro e telaio, senza però eliminare del tutto lo spazio per sensori e fotocamera. Il risultato sarebbe un compromesso: un iPhone 20 Pro Anniversary più pulito e raffinato degli attuali modelli Pro, ma non ancora quel dispositivo “tutto schermo” che molti appassionati avevano iniziato a immaginare.

A Cupertino, come spesso accade, la scelta potrebbe essere maturata prima nei laboratori e poi nei reparti finanziari. Solo a quel punto il progetto avrebbe cambiato strada.

Effetto anniversario: aspettative dei fan e rischio sorpasso da parte dei rivali Android

Il possibile ridimensionamento pesa anche sul piano simbolico. Il 2027 segnerà infatti i 20 anni dal primo iPhone, presentato da Steve Jobs nel gennaio 2007 e arrivato nei negozi pochi mesi dopo. Per molti utenti, il ventennale sembrava l’occasione giusta per un salto netto: niente notch, niente isole, niente interruzioni.

Sui forum e su Reddit, dove le indiscrezioni sono state discusse a lungo, diversi fan hanno espresso delusione, pur riconoscendo che lo stop al design originario potrebbe dipendere più dalla produzione che da una scelta creativa. Resta poi il tema dei rivali. Alcuni produttori Android hanno già provato fotocamere sotto il display, schermi curvi e bordi ridottissimi, anche se non sempre con risultati convincenti sul fronte della qualità fotografica o della durata.

Se Apple dovesse aspettare ancora, un concorrente potrebbe arrivare prima con un telefono più vicino all’idea di smartphone tutto schermo. Non sarebbe la prima volta. Cupertino, però, di solito preferisce entrare quando la tecnologia è davvero pronta. Per chi aspettava l’iPhone 20 Pro tutto vetro, il messaggio sembra questo: il sogno non è sparito, ma il ventennale potrebbe non essere il momento scelto per mostrarlo.