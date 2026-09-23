Addio cavi ovunque, finalmente c'è la soluzione definitiva che compreremo tutti

L’idea è semplice: meno cavi in giro, meno alimentatori sulla scrivania, meno prese occupate. Il prodotto guarda a un pubblico preciso: chi lavora con più device, famiglie con molti accessori da ricaricare, professionisti che non vogliono trasformare la postazione in un groviglio. Il prezzo di listino è di 200 dollari; con lo sconto a 170 dollari diventa più interessante, anche se resta lontano dalla fascia economica.

La Ugreen Nexode Pro 300 W offre sette porte complessive, sei USB-C e una USB-A. Una dotazione pensata per chi, ogni giorno, si ritrova a caricare più dispositivi nello stesso momento: il portatile principale, magari un secondo laptop di lavoro, lo smartphone, gli auricolari, un power bank, lo smartwatch. Tutti insieme, o quasi.

Il punto non è solo quante porte ci sono. È l’ordine che una soluzione del genere può riportare sulla scrivania. Chi usa più caricabatterie lo sa bene: due prese occupate, tre cavi incrociati, una ciabatta sotto il tavolo, e la postazione diventa subito un piccolo caos. Con una stazione di ricarica multiporta, invece, tutto parte da un unico dispositivo. I cavi restano lì, raccolti in un solo punto.

Non è però un accessorio per tutti. Chi deve caricare soltanto uno smartphone e un paio di cuffie può tranquillamente usare un alimentatore compatto, magari da viaggio. La Nexode Pro ha senso quando i dispositivi diventano tanti e quando serve una potenza più stabile, soprattutto con laptop USB-C che chiedono parecchi watt.

La distribuzione dei 300 W: potenza massima e limiti porta per porta

La Ugreen Nexode Pro 300 W arriva a 300 watt complessivi, distribuiti tra le porte disponibili. La ripartizione indicata parla di una USB-C da 100 W, una USB-C da 60 W, una USB-C da 45 W, una USB-C da 30 W, una USB-C da 10 W e una USB-A da 10 W. Nel materiale fornito viene citata anche una dotazione totale di sei USB-C, ma la suddivisione disponibile elenca cinque porte USB-C e una USB-A: un dettaglio da verificare nella scheda tecnica finale del prodotto.

Una stazione di ricarica multiporta alimenta insieme laptop, smartphone e accessori su una scrivania da home office.

Il dato più importante resta la porta da 100 W, sufficiente per molti notebook con ricarica via USB-C, anche se non per tutte le workstation più esigenti. La porta da 60 W può reggere un secondo portatile leggero o un tablet di fascia alta. Quelle da 45 W e 30 W vanno bene per dispositivi intermedi, smartphone con ricarica rapida e accessori più energivori. Le uscite da 10 W, invece, sono pensate per periferiche meno impegnative.

Come sempre con i caricabatterie multiporta, i numeri vanno letti nel modo giusto. Non significa che ogni uscita possa lavorare sempre al massimo, in qualunque combinazione. Il tetto resta quello dei 300 W totali e la stazione distribuisce l’energia in base a ciò che viene collegato. Se si alimentano più laptop insieme, la potenza viene divisa. Non è un difetto: è il normale funzionamento di prodotti di questo tipo.

Display frontale e app dedicata: più controllo sulla ricarica

Uno degli elementi che distingue la Nexode Pro 300 W dai caricabatterie più classici è il display frontale, pensato per mostrare informazioni sullo stato della ricarica. Non è solo una scelta estetica. Su una stazione con molte porte, vedere cosa sta succedendo può aiutare a capire se un dispositivo sta ricevendo energia correttamente o se la potenza viene ridistribuita.

Il display può funzionare anche da orologio e, secondo le informazioni disponibili, può essere personalizzato con immagini scelte dall’utente. Una funzione secondaria, certo, ma in linea con un accessorio pensato per stare in vista sulla scrivania, non nascosto dietro un mobile o sotto una ciabatta. In una postazione di lavoro, anche questi particolari finiscono per contare.

C’è poi una app dedicata, utile per controllare e seguire la stazione di ricarica dallo smartphone. Il materiale disponibile non entra nel dettaglio di tutte le funzioni, ma parla di gestione e controllo da mobile. Per chi vuole tenere d’occhio consumi, porte attive o modalità operative può essere un vantaggio concreto. Per altri, più semplicemente, sarà una funzione in più da usare quando serve.

Prezzo, sconto e pubblico ideale: quando conviene rispetto a più caricabatterie

Il prezzo di listino della Ugreen Nexode Pro 300 W è di 200 dollari, una cifra alta se la si confronta con un normale caricabatterie USB-C. Lo sconto a 170 dollari la rende più abbordabile, ma non cambia la sostanza: resta una soluzione premium, pensata per chi ha davvero bisogno di ricaricare molti dispositivi insieme e con una potenza importante.

Il confronto con più caricabatterie separati è il nodo principale. Comprare due o tre alimentatori di buona qualità può costare meno. Però significa occupare più prese, portarsi dietro più accessori e gestire più cavi. La stazione di ricarica Ugreen, invece, concentra tutto in un unico corpo e offre una potenza complessiva che pochi caricabatterie compatti riescono ad avvicinare.

Conviene quindi a chi lavora con più laptop, a chi condivide la scrivania con diversi dispositivi o a chi vuole una postazione più ordinata senza rinunciare alla ricarica rapida. Non è un acquisto da fare d’impulso, né la scelta più sensata per chi usa pochi device. Ma per chi ogni giorno collega computer, telefono, tablet e accessori, la Ugreen Nexode Pro 300 W può diventare il punto fisso della ricarica, a casa o in ufficio.