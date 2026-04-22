Addio carta igienica, inizieremo ad usare solo questo prodotto: è più ecologico ma non tutti sono felici

In Giappone, da anni, nelle case e nei bagni pubblici, la carta igienica non è più il protagonista assoluto: al suo posto si sta imponendo una tecnologia precisa.

Il principio è semplice: al posto dello sfregamento con la carta, entra in gioco un getto d’acqua regolabile, spesso caldo, che pulisce in modo mirato dopo l’uso del bagno.

Questi sistemi, ormai presenti in oltre l’80% delle case giapponesi , non sono più un lusso ma uno standard. I modelli più evoluti includono asciugatura ad aria, sedili riscaldati e persino funzioni automatiche.

Dal punto di vista pratico, il cambiamento è netto: meno contatto diretto, meno residui e una sensazione percepita di maggiore pulizia. Non a caso, molti utenti che provano questi dispositivi difficilmente tornano indietro.

Igiene: cosa dice davvero la scienza

Il punto centrale del dibattito è proprio questo: lavarsi è davvero più pulito che usare la carta?

Diversi studi indicano che l’acqua è più efficace nel rimuovere batteri e residui rispetto alla carta. Una ricerca ha rilevato che l’uso del bidet può ridurre in modo significativo i microrganismi sulle mani dopo l’utilizzo del bagno . Altri dati parlano di una riduzione anche di 7-10 volte della carica batterica rispetto al solo uso della carta .

La logica è intuitiva: l’acqua pulisce, la carta sposta. Un concetto che nel resto della vita quotidiana diamo per scontato, ma che nel bagno è rimasto a lungo in secondo piano.

Questo non significa che il sistema sia privo di limiti. Alcuni studi segnalano che un uso eccessivo o scorretto può causare irritazioni cutanee o piccoli disturbi . Come spesso accade, la differenza la fa l’utilizzo corretto.

C’è poi un aspetto meno visibile ma sempre più rilevante: l’impatto ambientale. La produzione di carta igienica richiede grandi quantità di acqua e legno, contribuendo alla pressione sulle risorse naturali. Passare a sistemi a getto d’acqua può ridurre in modo significativo l’impronta ecologica legata all’igiene personale .

Alcune analisi indicano che il passaggio al bidet è una delle modifiche quotidiane più semplici per ridurre l’impatto ambientale domestico .

Perché il resto del mondo è ancora indietro

Nonostante i benefici, l’adozione fuori dal Giappone procede più lentamente. Il motivo principale non è tecnologico, ma culturale.

In molti Paesi occidentali, la carta igienica è percepita come una soluzione sufficiente. Il bidet, invece, viene spesso visto come un accessorio secondario o addirittura superfluo. Eppure qualcosa sta cambiando: la diffusione dei modelli smart e la crescente attenzione alla sostenibilità stanno spingendo sempre più persone a riconsiderare le proprie abitudini.

Un cambiamento che parte dalle abitudini

Quello che sta accadendo nei bagni giapponesi non è solo un’evoluzione tecnologica, ma un cambio di mentalità. La pulizia non è più legata a un gesto rapido e meccanico, ma a un approccio più preciso, controllato e consapevole.