Addio cappa aspirante: l'elettrodomestico che aspira il 50% di fumo in più e occupa la metà dello spazio

Il motivo è chiaro: liberare spazio, ridurre il rumore e rendere la cucina più semplice da pulire, soprattutto negli ambienti aperti sul soggiorno.

La piastra a induzione con aspiratore integrato mette insieme, in un unico elettrodomestico, il piano cottura e il sistema di aspirazione. In pratica, non serve più installare una cappa da cucina sopra i fornelli. Vapori, fumi e odori vengono aspirati verso il basso, oppure nella zona centrale del piano, prima che si spargano nella stanza. Non salgono più verso l’alto: il percorso cambia.

È una soluzione pensata soprattutto per le cucine moderne, dove isole centrali, pochi pensili e spazi aperti hanno cambiato il ruolo della cappa aspirante. Alcuni marchi, tra cui Bosch, propongono modelli con il motore sistemato sotto il piano e collegato a filtri o a tubi per portare fuori l’aria. A seconda della versione scelta, l’aria può essere filtrata e rimessa nella stanza, oppure espulsa all’esterno, come accade con molte cappe classiche.

Il punto forte è la posizione dell’aspirazione. Essendo vicina alla pentola, intercetta i vapori appena si formano, senza aspettare che arrivino in alto. Sembra un dettaglio tecnico. In cucina, però, si sente.

Meno rumore, più spazio: cosa cambia rispetto alla cappa tradizionale

Il primo cambiamento si vede subito: sopra il piano cottura non c’è più nulla. Niente blocco sospeso, niente tubo a vista, niente ingombro sopra la testa. Una cucina senza cappa tradizionale appare più aperta, soprattutto negli spazi piccoli o nelle soluzioni con penisola, dove ogni centimetro conta e la visuale non viene tagliata da un elemento voluminoso.

Un piano a induzione con aspiratore integrato aspira il vapore dalla pentola, lasciando libera la parete senza cappa tradizionale.

Poi c’è il rumore. Le piastre a induzione con aspiratore integrato più recenti usano motori compatti e sistemi di ventilazione regolabili, con livelli che cambiano in base al vapore prodotto. Bosch, per alcuni modelli, cita il motore EcoSilence, pensato per contenere la rumorosità durante l’uso. Questo non vuol dire cucinare nel silenzio assoluto. Però il suono è diverso: più basso, meno invadente rispetto a molte cappe montate in alto.

Anche l’estetica ha avuto il suo peso. La cappa da cucina, nata come elemento tecnico, negli ultimi anni è diventata spesso un pezzo d’arredo importante, visibile e costoso. L’aspiratore integrato segue la strada opposta: si nasconde nel piano, lavora a filo e lascia spazio a mobili, materiali e luci. Per chi vive la cucina come parte del soggiorno, non è poco.

Misure e installazione: attenzione agli spazi, soprattutto nelle cucine piccole

Oggi le aziende propongono piani a induzione con aspiratore in varie misure, di solito da 60, 70 e 80 centimetri. Così possono entrare sia nelle cucine compatte sia in quelle più grandi. Il formato da 60 centimetri resta il più vicino agli standard delle cucine lineari, mentre le versioni più ampie offrono zone di cottura più generose e più libertà con pentole e padelle di misure diverse.

L’installazione, però, non va data per scontata. Sotto il piano serve spazio per il motore, per i filtri e, nei sistemi a espulsione, anche per eventuali tubi. In una cucina già montata può essere necessario modificare il mobile base o controllare che cassetti, zoccolo e prese elettriche siano compatibili. “Prima dell’acquisto conviene controllare scheda tecnica e misure d’incasso”, ripetono spesso gli installatori nei punti vendita. Sembra una raccomandazione ovvia. Ma può evitare lavori imprevisti.

Nelle cucine piccole, il vantaggio diventa evidente quando non c’è posto per una cappa sospesa o quando i pensili sono già pieni. Senza l’elemento superiore, la parete si usa meglio: si possono montare mensole, aumentare la luce o semplicemente alleggerire l’ambiente. Resta il tema del prezzo, di norma più alto rispetto alla somma di un piano a induzione separato e di una cappa base.

Filtri lavabili e sensori automatici: la manutenzione resta decisiva

La manutenzione è uno degli aspetti su cui i produttori di piastre con aspiratore integrato insistono di più. In diversi modelli, i filtri antigrasso e alcune parti del modulo di aspirazione si possono togliere e lavare in lavastoviglie. Un passaggio più semplice rispetto alla cappa tradizionale, che spesso si finisce per pulire troppo tardi. E quando grasso, polvere e umidità si accumulano, l’efficienza cala. Anche in poco tempo.

Alcuni apparecchi hanno funzioni automatiche, come l’accensione dell’aspiratore quando si avvia il piano cottura. Bosch indica, per esempio, la funzione AutoOn su alcuni modelli: appena parte la piastra, l’aspirazione si attiva a un livello medio, poi l’utente può regolare la potenza. Nei modelli con sensori, il sistema può adattare l’intensità ai vapori rilevati. Una comodità, soprattutto quando si passa da una bollitura a una frittura leggera o a una cottura lenta.

La pulizia quotidiana, però, resta necessaria. Il piano in vetroceramica va passato con prodotti adatti, evitando detergenti abrasivi, mentre la zona dell’aspiratore va controllata dopo le preparazioni più grasse. Non basta lucidare la superficie: i filtri della cucina vanno svuotati, lavati e rimontati nel modo giusto. Solo così l’elettrodomestico mantiene buone prestazioni nel tempo e riduce odori, residui e rumore. Addio alla cappa, dunque. Ma non alla cura.