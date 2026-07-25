Addio bonifico bancario: è questo il sistema che useremo per spostare soldi

Raffaele Moauro
Pubblicato il 25 lug 2026
Addio bonifico bancario: è questo il sistema che useremo per spostare soldi

Addio bonifico bancario per le piccole somme tra privati. Nel 2026, in Italia, sempre più persone scelgono le app di pagamento P2P per mandare soldi a parenti e amici in pochi secondi.

Dividere una cena, rimborsare un viaggio, partecipare a un regalo comune: per operazioni così, l’IBAN sembra ormai troppo lento. Il cambiamento si vede nelle scene di tutti i giorni. Al ristorante, dopo il conto, c’è chi apre Satispay, chi invia denaro con PayPal, chi usa Revolut o il wallet della propria banca. Facile, veloce. Ma non per questo senza regole.

Trasferimenti P2P senza IBAN: come funzionano davvero

I trasferimenti P2P senza IBAN funzionano in modo semplice: si collega l’app a un conto corrente, a una carta o a un wallet digitale e, dopo la registrazione, si può inviare denaro scegliendo il destinatario dalla rubrica, con un numero di telefono, un indirizzo email o un nome utente.

È qui che il bonifico tradizionale perde terreno, soprattutto quando si parla di 12 euro per una pizza o di 35 euro per una quota regalo. In molti casi i soldi arrivano subito, o quasi, e sul telefono compare la notifica. “Te li mando adesso” si sente ormai più spesso di “ti faccio un bonifico”. Attenzione però: la comodità non cancella la traccia. Questi restano pagamenti tracciabili, legati a identità verificate e a movimenti registrati dalla piattaforma usata.

Satispay, PayPal, Revolut e Wise: quando convengono davvero

Tra le app più usate in Italia, Satispay è molto diffusa per i piccoli pagamenti tra conoscenti e per le spese di tutti i giorni. I trasferimenti tra privati, di solito, sono senza commissioni e il servizio funziona con un budget collegato al conto. PayPal resta una delle soluzioni più note, comoda anche quando si invia denaro a persone fuori dal proprio circuito bancario, ma le condizioni possono cambiare in base al tipo di operazione, alla valuta e al Paese del destinatario.

Smartphone con schermata di invio denaro sul tavolo di un bar, accanto a scontrino, tazzina e portafoglio

Un pagamento P2P da smartphone al tavolo di un bar, tipica scena di rimborso rapido tra amici senza bonifico.

Revolut è scelta spesso da gruppi di amici, studenti e viaggiatori: permette trasferimenti immediati tra utenti della piattaforma e offre strumenti per dividere le spese. Per l’estero, invece, il discorso cambia. Wise è pensata soprattutto per chi deve mandare soldi in valute diverse, con il cambio mostrato prima dell’operazione e commissioni indicate chiaramente. Restano in campo anche servizi come Western Union e MoneyGram, soprattutto quando serve il ritiro in contanti in altri Paesi. Prima di inviare, però, meglio controllare costi, tempi e tasso di cambio. Bastano due minuti per evitare brutte sorprese.

Causali, importi e movimenti ripetuti: come evitare problemi con il Fisco

Mandare soldi con un’app non vuol dire far sparire il movimento. Anche i pagamenti digitali tra privati lasciano una traccia e, in caso di controlli, possono essere ricostruiti come gli altri strumenti tracciabili. Per questo è meglio inserire sempre una causale chiara, anche quando l’app non la chiede in modo obbligatorio: “quota cena”, “rimborso vacanza”, “regalo compleanno”. Poche parole, ma utili a spiegare il motivo del trasferimento. Il problema, di solito, non è il rimborso occasionale tra amici.

Diverso il caso di movimenti frequenti, importi ripetuti o somme poco coerenti con il reddito dichiarato: potrebbero essere letti come segnali di un’attività non dichiarata o di entrate da chiarire. Nelle prassi di controllo dell’amministrazione finanziaria contano importi, frequenza, rapporti tra le persone coinvolte e documenti disponibili. Il consiglio è semplice: usare le app senza paura, ma con ordine. E senza considerarle una scorciatoia fuori dalle regole.

Ti consigliamo anche

Perché molti stanno mettendo un pezzo di stoffa nera appeso alla portiera dell'auto
Attualità

Perché molti stanno mettendo un pezzo di stoffa nera appeso alla portiera dell'auto
Samsung dovrà pagare una multa ai possessori dei suoi dispositivi per aver limitato segretamente le prestazioni
Attualità

Samsung dovrà pagare una multa ai possessori dei suoi dispositivi per aver limitato segretamente le prestazioni
Mettere il telefono direttamente nel contenitore dei bagagli in aeroporto è un grave errore (ecco cosa dovresti fare invece)
Attualità

Mettere il telefono direttamente nel contenitore dei bagagli in aeroporto è un grave errore (ecco cosa dovresti fare invece)
Questo gesto che compi ogni sera con il tuo telefono è proprio quello che i vigili del fuoco ti implorano di smettere di fare
Attualità

Questo gesto che compi ogni sera con il tuo telefono è proprio quello che i vigili del fuoco ti implorano di smettere di fare
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×