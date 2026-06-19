Addio ai riflessi nella TV: con questo trucchetto finalmente vedi bene anche se c'è il sole

Il riflesso sullo schermo nasce da un fatto semplice: il pannello del televisore, soprattutto se lucido, si comporta come uno specchio. Tutto ciò che gli sta di fronte ed è illuminato, una finestra, una lampada, un mobile bianco, rimbalza sulla superficie e si sovrappone all’immagine. La reazione istintiva è tirare le tende, e in effetti delle buone tende spesse, chiuse nelle ore di punta, aiutano. Ma il vero trucchetto, quello che molti ignorano, riguarda la posizione del televisore rispetto alla luce.

La regola d’oro è collocare lo schermo ad angolo retto rispetto alla finestra, mai di fronte e mai esattamente alle spalle di chi guarda. Se la finestra sta di lato, la luce entra senza riflettersi frontalmente sul pannello e senza finire negli occhi dello spettatore. Una variante altrettanto efficace è la disposizione ad angolo, leggermente diagonale verso un angolo della stanza: in questo modo si spezza la direzione con cui il sole colpisce lo schermo e il riflesso perde forza. Sono accorgimenti a costo zero, che spesso risolvono il problema meglio di qualsiasi acquisto.

Come eliminare i riflessi della luce sulla TV

Quando spostare il televisore non basta o non è possibile, entrano in gioco gli altri rimedi. Un braccio snodabile a parete permette di inclinare e ruotare lo schermo a seconda dell’ora e della stagione, allontanando l’angolo molesto dei raggi. Un mobile con le ruote offre la stessa flessibilità senza forare il muro. Sull’illuminazione artificiale vale lo stesso principio: meglio luci soffuse posizionate ai lati o agli angoli della stanza, con tonalità calde, piuttosto che una sorgente diretta che si specchia nel pannello.

C’è poi la strada delle pellicole antiriflesso, in vendita online per modello e dimensione. Possono attenuare il problema, ma vanno valutate con prudenza: sono rigide e non semplici da applicare su uno schermo grande, e in alcuni casi rendono l’immagine un po’ più spenta, smorzando i neri. Per molti il gioco non vale la candela, soprattutto sui televisori recenti.

Ed è proprio sul fronte dei nuovi modelli che arriva la novità più interessante. Diversi produttori, Samsung in testa con alcuni dei suoi OLED di fascia alta, hanno introdotto trattamenti antiriflesso opachi direttamente sul pannello, capaci di diffondere la luce ambientale invece di rimandarla come uno specchio. È la dimostrazione che il problema esiste e che l’industria lo prende sul serio: chi sta valutando l’acquisto di una TV nuova, e ha un salotto pieno di finestre, può inserire la finitura dello schermo tra i criteri di scelta, accanto a risoluzione e luminosità.

Nel frattempo, prima di spendere un euro, vale la pena provare la mossa più banale e più sottovalutata: girare il divano o il televisore di novanta gradi e vedere come cambia la scena.