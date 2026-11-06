Addio agli aggiornamenti per questi smartphone: presto smetteranno di funzionare

Il motivo è semplice: per questi modelli entry level si è chiuso il periodo di supporto promesso. La scelta arriva mentre la casa sudcoreana distribuisce il patch di sicurezza di novembre agli altri dispositivi Galaxy ancora coperti, con correzioni per oltre 200 vulnerabilità tra Android e One UI.

Con l’aggiornamento di novembre, Samsung ha tolto dalla lista dei dispositivi supportati il Galaxy A04e e il Galaxy M04, due telefoni di fascia bassa arrivati sul mercato nel novembre 2022. Al lancio erano stati promessi quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Quel periodo, conti alla mano, è finito.

La situazione non pesa allo stesso modo su tutti gli utenti europei. Il Galaxy A04e è stato venduto regolarmente anche in diversi Paesi del continente. Il Galaxy M04, invece, non è stato distribuito ufficialmente da Samsung in Germania e in altri mercati, anche se alcuni utenti lo hanno acquistato tramite canali paralleli o importazioni. Chi lo usa ancora, magari come telefono principale o come secondo dispositivo, farebbe bene a controllare. Senza panico, ma senza rimandare troppo.

Senza patch aumentano i rischi: cosa cambia davvero

La fine del supporto non vuol dire che il telefono si blocchi. Chiamate, messaggi, app e navigazione continueranno a funzionare. Il problema è un altro: senza nuove patch di sicurezza, le vulnerabilità scoperte nei prossimi mesi non verranno corrette su Galaxy A04e e Galaxy M04. Falle che su altri modelli saranno chiuse dagli aggiornamenti, qui resteranno aperte.

Controllo delle impostazioni di sicurezza e degli aggiornamenti su uno smartphone datato, mentre si valuta un possibile cambio dispositivo.

Il rischio diventa più concreto se lo smartphone viene usato per attività delicate: home banking, pagamenti tramite Nfc, documenti personali, posta elettronica, cloud. In casi simili, un telefono non aggiornato espone di più. Per le funzioni di base il margine può essere maggiore, ma la prudenza resta necessaria: meglio evitare app sconosciute, non installare file da fonti esterne e tenere attive tutte le protezioni disponibili. Un antivirus mobile può dare una mano, ma non sostituisce gli aggiornamenti ufficiali Samsung.

Come controllare modello e livello patch nelle impostazioni

Il primo controllo si fa dalle impostazioni dello smartphone. Chi non è sicuro del modello può entrare in “Info sul telefono” e leggere la voce sul nome prodotto: lì deve comparire, se si tratta di uno dei dispositivi interessati, Galaxy A04e o Galaxy M04. È un passaggio veloce, ma spesso viene ignorato.

Poi conviene aprire “Informazioni software” e controllare la voce “Livello patch di sicurezza Android”. Secondo quanto riportato da Netzwelt, sui modelli coinvolti l’ultimo riferimento dovrebbe essere il patch di agosto 2026. Se la data è precedente, meglio tornare al menu principale, entrare in “Aggiornamento software” e installare tutti gli aggiornamenti ancora disponibili. Così il telefono arriva almeno all’ultima versione prevista da Samsung per questi due modelli: non sarà protetto dalle falle future, ma partirà dal livello più recente possibile.

Quando cambiare smartphone e quali alternative considerare

Per chi usa Galaxy A04e o Galaxy M04 come telefono principale, il cambio va messo in conto nei prossimi mesi. Soprattutto se dal dispositivo passano pagamenti, banca, identità digitale o lavoro. Continuare a usarlo non è vietato, ma richiede qualche cautela in più: meglio evitare banking da mobile e pagamenti con telefono fino alla sostituzione.

Il periodo può aiutare chi guarda al mercato Android. Con l’avvicinarsi del Black Friday, molti modelli Samsung di fascia economica o media scendono di prezzo. Tra le alternative citate c’è il Galaxy A18, più recente, con display più grande e definito rispetto ai due modelli usciti dal supporto e una fotocamera aggiornata.

In alcune offerte europee è stato indicato a 199 euro invece di 279, ma il prezzo può cambiare in base a negozio e disponibilità. La regola resta una: scegliere uno smartphone con un ciclo di aggiornamenti Android ancora lungo, non solo con una scheda tecnica migliore. Batteria, memoria e fotocamera contano. Ma nel 2026, per un telefono pieno di dati personali, app bancarie e credenziali, il supporto software pesa quasi quanto l’hardware.